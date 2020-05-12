Невідомі підпалили мотоцикл Дмитра Штанько і підкинули гранату в автомобіль Сергія Шумського, які є фігурантами справи про плівки Дениса Єрмака.

Як вони повідомили в коментарі "Бабелю", інцидент трапився у ніч з 11 на 12 травня. За словами Штанько, близько першої години ночі його розбудили сусіди, які помітили, як горить його мотоцикл. Він передав відео з камер спостереження, на якому можна побачити, як невідомий чоловік підпалював мотоцикл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Мотоцикл згорів. Я викликав поліцію, приїхала слідчо-оперативна група, мене допитали. Ми виявили, що є кілька свідків, зараз я їду на допит. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що ми вчора пройшли поліграф, сьогодні буде висновок" , – повідомив Штанько.

Фігурантам "плівок Єрмака" підпалили мотоцикл і кинули гранату в авто

У свою чергу, Шумський повідомив, що гранату в його авто кинули приблизно у той же час, що і трапився підпал мотоцикла Штанько.

"Я про це дізнався від поліції, коли вона близько 1:30 подзвонила в мої двері. Вони запитали, чи є я власником автомобіля, і повідомили, що трапилася неприємність. Виявилося, що молодий чоловік, який був у чорному одязі з балаклавою на обличчі, підійшов до мого автомобіля, розбив скло на місці водія і кинув туди гранату", – зазначив Шумський і додав, що зловмисникові вдалося втекти.

Він також уточнив, що чека в гранаті залишилася, тому вона не вибухнула. Але поки складно говорити, це помилка зловмисника, або його мета була просто налякати.

Фігуранту "плівок Єрмака" підпалили мотоцикл thebabel.com.ua

Фігуранту "плівок Єрмака" підпалили мотоцикл thebabel.com.ua

Як писав OBOZREVATEL:

скандал з "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

Також в інтернеті з'явився запис, на якій фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Госгеокадастра Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курирування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $ 100 тисяч.

Більш того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

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