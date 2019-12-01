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1 грудня • оновлено в 22:21
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Фиаско для власти

9.1т
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В 2017-м году в США женщина написала пост с призывом убить президента Дональда Трампа, и было открыто уголовное дело, агенты секретной службы выехали к ней домой и провели ее допрос, материалы передали в прокуратуру. В США - свобода слова, но закон запрещает угрожать убийством президенту, это карается сроком до 5 лет. Но в тюрьму эту женщину не посадили.

Я считаю недопустимыми угрозы президенту Украины.

Но оснований вламываться в квартиру со спецназом к Марусе Звиробий не было. Подготовки к покушению она не вела, в чем состав преступления? Вызовите на допрос повесткой, проговорите. Что вы хотели найти на обыске? Пули с надписью "Зе"? СБУ показала, что может послать "Альфу" к кому угодно даже без анализа есть какая-то угроза или нет.

Новини
Боролся с Евромайданом: знаковое назначение Зеленского

С такой же проблемой столкнулся и предшественник Зеленского Петр Порошенко. Чтобы предъявить какой-то состав преступления Надежде Савченко, наши спецслужбы задокументировали целую операцию, и специально передали ей нелегальное оружие. Это и стало уликой, но данное дело, впрочем, уже развалилось.

В Украине должностные лица от угроз никак не защищены. И президент Зеленский с этими угрозами борется очень выборочно. Вот Андрей Портнов угрожает прокурору Генпрокуратуры - ну и где спецназ? Куда попрятались? Понятное дело, что Портнова - делового партнера главы Офиса президента Богдана, никто и пальцем не посмеет тронуть. Хотя его угрозы прокурору куда сильнее дискредитируют государство, чем угрозы Маруси.

Если бы в США президент сам определял, кто преступник и кто должен быть осужден, то это дело быстро развалилось бы в суде, и потому что в США работает закон. Если закон не работает, то президент должен быть готовым - также как он дает оценки кому-то, так оценки могут давать и ему самому.

Новини
Полураздетые люди и дети кричали: "Хлеба, хлеба, хлеба!"

Ведите себя по закону.

Выстраивайте работу институтов власти и коммуникацию с обществом так, чтобы не подрывать противоречивой информацией изнутри страну, которая ведет войну - и не будет столько эмоций.

А если говорить по-новому, а вести себя по каким-то понятиям далеким от закона - то придется еще многое о себе выслушать. В стране, где свергли узурпатора Януковича, в стране, которая с оружием в руках ведет борьбу с крупнейшей в мире тиранией Путина, фигура президента еще долго не будет неприкасаемой "священной коровой". С этим надо учиться жить. Авторитет в обществе надо зарабатывать каждый день.

Надеюсь, в ГБР и в суде хватит ума не применять какие-то санкции к Марусе, и дело просто закроют и снимут претензии - иначе оно станет политическим фиаско для власти. За такое сажать нельзя.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Надія Савченко Андрій Богдан Андрій Портнов Віктор Янукович Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Уже и Бутусов стал юррыстом,госпадя.На пару с невменяемой Таней Чорновол.Великому юррысту Юг'ику объясняю,что касаемо обыска есть соответственное постановление суда.И к Маруське никто не вламывался.Дверь она открыла сама и обыску не препятствовала.Всё это есть на видео,"гуляющем" в Ютубе.
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0
4
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Тарас Бор, сгинь в рашку!!!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
БУТУСОВ. НЕТ ЗА ТОБОЙ НИ ПРАВДЫ, НИ СИЛЫ. ТЫ НИЧТО! )))
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Підпузько Микола
Підпузько Микола
Великий Кормчий, безлике (а значить безмозгле, чи може бути комчим?), що і хто за тобою стоїть? Часто повчаїш і все не по темі. Звідки прикомандирований?
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0
0
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Великий Кормчий, и ты сгинь в рашку
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1
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вірно!
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