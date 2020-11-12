Фестиваль православного кіно "Покров" відкриється фільмом про Ломаченка та Усика

Стартував XVIII Міжнародний фестиваль православного кіно "Покров". Цього року фестиваль проходить в онлайн-форматі. Церемонія відкриття транслюється з двох студій – у Києві та Москві. Подивитися її можна на каналі "Спас" та в Інтернет.

Тема фестивалю "Не бійся, тільки віруй". В основному конкурсі фестивалю беруть участь 68 фільмів зі семи країн: України, Росії, Ізраїлю, Франції, Білорусі, Вірменії та Сербії. Протягом дев’яти днів всі фільми будуть у вільному доступі на сайті кінофестивалю. Для вільного перегляду вони будуть активовані з 13 по 21 листопада.

Фільмом відкриття фестивалю стане документальний фільм режисера ченця Іларіона (Моїсеєва) "Здрастуй, брат, Христос воскрес", який розповідає про віру, дружбу, справжній патріотизм відомих українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.

У своєму вітальному слові президент фестивалю "Покров" народний депутат України Андрій Деркач наголосив, що незважаючи на всі складності, створені коронавірусом, життя та творчість тривають.

"Не втомлююся говорити слова подяки всім, хто робить православне кіно. Найчастіше – це фільми-переживання, які змушують по-новому поглянути на життя, переоцінити свої вчинки та думки. Все у нашому житті починається з віри та сили думки. Якщо кожен з нас буде піклуватися про інших, то ми перейдемо зі шляху страждання на шлях світла, позбудемося каронавірусу та багатьох інших проблем. Якщо ми будемо думати про об’єднання, у світі все налагодиться саме собою. Нам треба виправити тільки свої думки", – сказав Деркач.

Керівник проекту Архієпископ Обухівський Іона прокоментував тему фестивалю.

"Слова "Не бійся" дуже часто зустрічаються в Євангелї. Це напевно одна з найпоширеніших фраз Христа в Євангелії – "Не бійся!". І зараз, коли маса приводів для страхів, для переживань, ми – люди, які вірують у Христа, маємо розуміти: Не бійся, Христос з тобою, Христос веде тебе, приймай від Нього все те, що Він дає тобі на твоєму шляху", – сказав Іона.

Митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв) звернувся до глядачів з вітальним словом.

"Нехай ті фільми, які ми будемо дивитися, допоможуть нам поглибити наше сприйняття православної віри та навколишнього світу. Нехай вони допоможуть нам стати добрішими, стати ближче до Христа, навчитися виконанню Його Божественних заповідей", – зазначив Іларіон.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло наголосив на необхідності єдності.

"Ми нероздільні та нам нема чого ділити. У нас одна історія, у нас один покров Божої Матері, у нас має бути все одно. Ми не маємо ділити Бога, ми не маємо ділити історію, ми маємо бачити один в одному брата, образ Христа", – сказав Павло.

Режисер Микола Досталь, володар гран-прі фестивалю "Покров" 2016 року, також зазначив, що віра має об’єднувати.

"Правильно кажуть, що віра має об’єднувати, природно, православ’я, тому ми маємо показувати приклад усім ворожим елементам, що треба спілкуватися, дружити, треба якийсь знаходити контакт, звичайно. Тому цей фестиваль – він просто внесок у велику скарбничку таких якихось дружніх теплих відносин між українцями та росіянами", – зазначив Досталь.

Міжнародний кінофестиваль православного кіно "Покров" проводиться з 2003 року, коли він був проведений з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира. Сьогодні фестиваль проходить під благословенням Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Кінофестиваль проходить щорічно з метою популяризації фільмів християнського змісту. Президент кінофестивалю – народний депутат України Андрій Деркач. У цьому році фестиваль "Покров" вперше проходить в онлайн форматі.