Феномена більше немає: коронавірус дістався останньої області України

У Миколаївській області зафіксовано перші два випадки коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив на брифінгу 11 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, захворіли двоє жителів Миколаївського району, які повернулися з Польщі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Миколаївській області з'явилися перші заражені Ілюстрація

"Вони не увійшли у статистику за попередню добу. Але щойно повідомили, що випадки є. Тому і Миколаївська область увійшла до числа областей, де виявлений коронавірус", – сказав він.

У статистиці Міністерства охорони здоров'я станом на 9:30 11 квітня зазначено, що в Миколаївській області нуль випадків коронавірусу.

Чому Миколаївську область називали феноменом

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що ситуацію з відсутністю коронавірусу в Миколаївській області "важко пояснити, але це приємна річ".

"Тестування підозр на коронавірусну інфекцію є, але вони не підтверджені. Будемо раді, якщо хоч в одній області не буде зафіксованих випадків", – наголошував він.

9 квітня головний санлікар приїхав з інспекцією в Миколаїв, щоб перевірити, чи немає в регіоні збою, який не дозволяє виявити хворих на коронавірус.

Він розповів, що комісія МОЗ провела дослідження зразків хворого на пневмонію в області. Вони збіглися з висновками миколаївських фахівців про відсутність COVID-19 і підтвердили правильність алгоритму їхніх дій.

Вже 10 квітня президент України Володимир Зеленський розпорядився негайно звернути особливу увагу на Миколаївську область.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а тому не можемо оцінити ризики розповсюдження хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", – сказав президент.

Що казала влада Миколаївщини про коронавірус

Незважаючи на відсутність інфікованих COVID-19, в Миколаївській області активно готувалися до того, щоб боротися з епідемією. Зокрема, в регіоні взяли на контроль всіх жителів, які починаючи з 16 березня повернулися додому з-за кордону.

Голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник у коментарі OBOZREVATEL запевнив, що вони працюють на випередження ще з січня.

"Ніякого секрету немає. Вважаю, що завдяки президенту і уряду ми зробили ті кроки, які сьогодні дали такий результат. Ми проводимо дуже серйозну інформаційну політику щодо карантинних заходів. Щодня на зв'язку з районами", – зазначив він.

Чиновник запевнив, що в області не мають наміру приховувати реальну статистику і зацікавлені виявляти випадки зараження, якщо такі будуть.

Увечері 10 квітня пресслужба Миколаївської ОДА повідомила, що протягом дня по медичну допомогу звернулося 11 пацієнтів із підозрою на коронавірус, з них 3 госпіталізовані в Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб. Іншим 8 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

"Лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 110 пацієнтів. У стадії обстеження 8 осіб. На сьогодні 81 обстежена особа має негативний результат, 29 проб у роботі", – йшлося у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що з початку 2020 року в її лікарні зафіксовано аномальне зростання пацієнтів із пневмонією – у 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

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