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"Фекалії течуть з усіх боків": в Криму поскаржилися на життя при окупації РФ

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Жителі сіл і селищ Сімферопольського району, незважаючи на територіальну близькість до міста, відчувають ряд проблем з благами цивілізації.

Як передає "Крим.Реалії", однією з головних проблем є боротьба з каналізаційними стоками, які нерідко течуть прямо по вулицях.

За словами мешканки Добровської долини, в селищі немає каналізації, а очисні та насосні не працюють. "Ділянки приватних секторів потопають у фекаліях. І я скажу більше: ці фекалії стікають в Салгир, яка впадає в Сімферопольське водосховище, і весь Сімферополь її п'є. Там не те, що запах, там нереально вже ходити. Причому ми зверталися в адміністрацію неодноразово, просили допомоги. Це неможливо, коли з усіх боків на тебе течуть фекалії", - поскаржилася вона.

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Повідомляється, що водопостачання кримчан стає проблемним, оскільки останнім часом практично у всіх свердловинах Сімферопольського, а також Білогірського і Кіровського районів відзначається перевищення в два рази жорсткості і мінералізації води.

Багато жителів району роками живуть без водопостачання та кажуть, що вода в селах є або в сезон дощів, або коли вона йде з гір.

Також в селах курсують старі автобуси, які, за словами жителів, "розсипаються по дорозі" і протікають, коли йдуть дощі. У деяких населених пунктах автобуси хочуть з інтервалами в 2-3 години, а вечірніх рейсів і зовсім немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висунули претензії на воду з Дніпра, однак українська сторона жорстко поставила окупантів на місце.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
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