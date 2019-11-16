Головна Новини
16 листопада • оновлено в 22:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Фекалії течуть у море": в мережі показали нову екологічну НП у Криму

1.6т
Читати матеріал російською

У анексованому Росією Криму в курортній Феодосії фекалії зі старого санаторію зливають у море.

Відповідні фото в Twitter опублікувала блогерка RoksolanaToday&Крим25%, зазначивши, що в місці зливу стоїть жахливий сморід.

"Феодосія. У районі насосної станції, яка розташована біля старого корпусу санаторію МО стояв жахливий сморід. Хвилі розмили пісок і стало видно трубу, якою витікають фeкаліі прямо в море", – повідомила блогерка.

Новини
"Путін швидше віддасть Кремль": Сенцов дав сумний прогноз щодо Криму

У Феодосії фекалії зливають у море

У Феодосії фекалії зливають у море

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

У Феодосії фекалії зливають у море

У Феодосії фекалії зливають у море

Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму назріла катастрофічна ситуація через брак прісної води. Великі річки півострова пересохли.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Тег
Крим
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
9
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Глупая баба не знает, что такое глубоководный выпуск сточных вод. Он уже сто лет используется в Крыму, иначе канализацию там девать просто некуда. Но, этож нужно уметь читать, чтобы узнать об этом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги