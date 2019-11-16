У анексованому Росією Криму в курортній Феодосії фекалії зі старого санаторію зливають у море.

Відповідні фото в Twitter опублікувала блогерка RoksolanaToday&Крим25%, зазначивши, що в місці зливу стоїть жахливий сморід.

"Феодосія. У районі насосної станції, яка розташована біля старого корпусу санаторію МО стояв жахливий сморід. Хвилі розмили пісок і стало видно трубу, якою витікають фeкаліі прямо в море", – повідомила блогерка.

У Феодосії фекалії зливають у море Twitter RoksolanaToday & Крим25%

У Феодосії фекалії зливають у море Twitter RoksolanaToday & Крим25%

Феодосія

В районі насосної станції, яка знаходиться біля старого корпусу санаторію МО стояла жахлива сморід. Хвилі розмили пісок і стала видна труба, по якій витeкают фeкаліі прямо в море. pic.twitter.com/tTOGrgx1Kk - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) November 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму назріла катастрофічна ситуація через брак прісної води. Великі річки півострова пересохли.

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