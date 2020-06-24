Фейкові кадри вивезення лісу під час повені на Прикарпатті наробили галасу в мережі

Після масштабної повені на Прикарпатті в мережі почали поширювати фейкову інформацію, буцімто руйнівні наслідки – результат не дощів, а масового вирубування карпатських лісів.

Для цього автори таких повідомлень розповсюдили фото, на якому завантажений деревиною лісовоз намагається вибратися з потоку води (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ще декілька років справжнього вирубування лісів на заході країни – і в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській областях можуть взяти собі це фото на оновлений герб регіону", – прокоментував знімок політик і громадський діяч Олександр Клименко.

Фото нібито з подій на Прикарпатті в результаті повені 2020 року

"Чому Західна Україна йде під воду? Відповідь – на фото. Спочатку ти маєш природу, потім природа має тебе", – пише Telegram-канал "Инсайдер UA".

Насправді ж розповсюджуваний у мережі знімок виявилося просто "вирваним" із відео скриншотом. Сам же ролик було публіковано на You-Tube ще в 2013 році.

Насправді лісовоз переїжджає вбрід через річку (Скриншот із відео)

Крім цього, на його кадрах чітко видно, що лісовоз просто переїжджає через річку, де зламався міст. У підписі під відео зазначається, що це річка Білий Черемош, яка протікає на межі Верховинського району Івано-Франківської області та Путильського району Чернівецької області.

Події відбувалися ще у 2013 році

Також можна зрозуміти, що події на відео відбуваються в період ранньої весни, адже на кадрах видно голі дерева та ще не позеленілу траву, з якої тільки зійшов сніг.

Реакція українців (Telegram-канал Klymenko Time)

Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Инсайдер UA")

Відео датоване 2013 роком (Скриншот)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як машина для вивезення лісу-кругляка їде під одним із мостів у Карпатах під час повені.