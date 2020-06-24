Фейкові кадри вивезення лісу під час повені на Прикарпатті наробили галасу в мережі

Після масштабної повені на Прикарпатті у мережі почали поширювати фейкову інформацію, нібито руйнівні наслідки – результат не дощів, а масової вирубки карпатських лісів.

Для цього автори таких повідомлень розповсюдили фото, на якому завантажений деревиною лісовоз намагається вибратися із потоку води (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ще декілька років справжньої вирубки лісів на заході країни – і в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській областях можуть взяти собі це фото на оновлений герб регіону", – прокоментував знімок політик і громадський діяч Олександр Клименко.

Фото нібито з подій на Прикарпатті у результаті повені 2020 року

"Чому Західна Україна йде під воду?" Відповідь – на фото. Спочатку ти маєш природу, потім природа має тебе", – пише Telegram-канал "Инсайдер UA".

Насправді ж розповсюджуваний у мережі знімок виявилося просто "вирваним" із відео скриншотом. Сам же ролик було публіковано на You-Tube ще в 2013 році.

Насправді лісовоз переїжджає вбрід через річку (Скриншот із відео)

Крім цього, на його кадрах чітко видно, що лісовоз просто переїжджає через річку, де зламався міст. В підписі під відео зазначається, що це річка Білий Черемош, яка протікає на межі Верховинського району Івано-Франківської області та Путильського району Чернівецької області.

Події відбувалися ще у 2013 році

Також можна зрозуміти, що події на відео відбуваються у період ранньої весни, адже на кадрах видно голі дерева та ще не позеленілу траву, з якої тільки зійшов сніг.

Реакція українців (Telegram-канал Klymenko Time)

Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Инсайдер UA")

Відео датоване 2013 роком (Скриншот)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як машина для вивезення лісу-кругляка їде під одним із мостів у Карпатах під час повені.