Фейки про COVID-19 "вбили" до тисячі людей у світі, – дослідження

Фейкова та спотворена інформація про новий тип коронавірусу стала причиною смерті щонайменше 800 людей у всьому світі.

Більшість із них загинула в результаті отруєння метанолом або дезінфекторами на спиртовій основі, сприйнявши їх за ліки від COVID-19. Про це йдеться в дослідженні групи вчених із Бангладеш, Австралії, Таїланду та Японії, опублікованому в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Зазначається, що поширювана в інтернеті та ЗМІ різних країн інформація, зокрема, містила фейки про природу походження COVID-19, шляхи його передавання, профілактичні заходи, а також способи лікування.

Через таку дезінформацію приблизно 800 людей померли, майже 6000 опинилися в лікарнях. Водночас ще 60 втратили зір – такий побічний ефект має метанол, наголошують учені.

За їхніми словами, окрім алкоголю, за "ліки від коронавірусу" сприймали, наприклад, коров’ячу сечу та велику кількість часнику. Звісно, нічого з цього не допомогло.

На дослідження звернули увагу й фахівці Міністерства охорони здоров’я України, йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_інфо". Вони підкреслили, що СOVID-19 є небезпечним захворюванням, але дезінформація про нього дійсно може бути ще небезпечнішою.

"Фейкові новини поширюються швидше, ніж коронавірус, і є не менш небезпечними. Користуйтеся тільки перевіреними офіційними джерелами інформації та будьте здорові!" – закликали в МОЗ.

Скриншот (Telegram-канал Коронавірус_інфо)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заявили, що спецслужби Росії використовували три англомовні сайти для поширення дезінформації про пандемію коронавірусу.