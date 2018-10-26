Фейки і роспропаганда: у Freedom House дали поради журналістам України

Російська пропаганада — одна з найбільших проблем, із якою можуть зіткнуться українські журналісти перед виборами у 2019 році.

Таку думку в ефірі авторської програми з Тетяною Поповою "Євроінтегратори" на ObozTV висловив президент Freedom House Майкл Абрамовіц. Голова правозахисної організації порадив перевіряти ту фейкову інформацію, яку може поширювати Росія.

"Перше, що я б хотів сказати: ви повинні визнати, що це дійсно велика проблема — фейкові новини, особливо перед виборами з боку Росії — це треба усвідомлювати і розуміти, що треба робити важливі контркроки і приймати контрзаходи для того, аби побороти цю пропаганду. Люди повинні розуміти, що будуть проблеми із новинами, і не всі новини, які вони отримують через телебачення або інтернет, — правдиві", — вважає Абрамовіц.

Журналістам же в цій ситуації Абрамовіц порадив уважно і якісно ставитися до своєї роботи.

"Робіть свою роботу, незалежно від ситуації, розслідуйте факти. Потрібно розповідати правдиву історію настільки точно, наскільки це можливо. Корупція це чи кримінал, або це погана робота уряду — все це інформація, яку люди і суспільство мають знати. Потрібно відштовхуватися від цього. Але й необхідно вміти довести цю інформацію — у цьому полягає роль журналістів, вони як наглядачі за ситуацією, яка відбувається у країні, watchdogs", — пояснив Абрамовіц.

Але цим обмежуватися не варто. Глава Freedom House радить українцям займатися самоосвітою, щоб не вірити у фейкові новини.

"У країнах, таких як Україна, де ще не належним чином побудована демократія, це дійсно проблема, але люди повинні розуміти, що в першу чергу вони хочуть бути вільними, хочуть бачити навколо відкритість преси. Це нормальна дискусія у демократичній країні, і треба слідувати цим цінностям, тоді пропаганду можна буде подолати і цензуру теж", — підкреслив Абрамовіц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у посольстві Саудівської Аравії в Туреччині був убитий опозиційний журналіст Джамаль Хашоггі. За даними турецької розвідки, група із 15 саудівських катів розчленувала тіло журналіста прямісінько в кабінеті у генконсула.