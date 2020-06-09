Федорин день: що категорично не можна робити, щоб зберегти сім'ю
Народне свято Федорин день – дату пам'яті мучениці Феодори Олександрійської, діви – православна церква відзначає 9 червня.
Він також носить назву Федори або Домівниці. За народним повір'ям, цього дня не можна підмітати підлогу в будинку – вважається, ніби у такий спосіб "виноситься сміття з дому", що в результаті призводить до сварок у сім'ї.
Прикмети і приказки на 9 червня
На сході сонця дуже душно – найближчим часом буде дощ.
Якщо день ясний і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.
Нічна роса довго не випаровується – до грози.
Дим із труби по землі стелиться – до негоди.
Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.
Дятел голосно стукає в погожий день – буде дощ.
Якщо цього дня зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.
Також на Федорин день спостерігали за вітром: якщо він віяв із північного заходу, то очікували погіршення погоди і сильних дощів. Тоді як східний вітер віщував простудні хвороби у людей і худоби.
Водночас у північних районах дивилися на горобину: великий колір на ній означав, що буде хороший урожай вівса.
Існує думка, що люди, які народилися 9 червня, – надзвичайно чутливі і вразливі, легко ранимі.
Що не можна робити на Федорин день
За старих часів на Федорин день згадували "колючу на язик" Федору. Жінкам і дівчатам у селах забороняли зупинятися поговорити одна з одною, оскільки вважалося, що звістка про погане життя в родині швидко рознесеться всією округою і принесе за собою в будинок ще більший розлад.
Пізніше в народі про цей день говорили: "Федора на язик колюча", "На Федору не винось із хати сміття", "Федора за кутом норовить дізнатися про погане".
Крім цього, на Федору закликали уникати сварок. Вважалося, що навіть незначна розбіжність може швидко перерости у великий конфлікт. Тому в деяких місцевостях 9 червня існував звичай обливали відром колодязної води тих, хто сварився. Про конфліктуючих цього дня говорили: "Зчепилися язиками Федори, накликають на хати біди гори".
Примітно, що в будинку цього дня не можна було підмітати. Люди вірили, що домовик забирається під віник і господиня з необережності може вимести його разом зі сміттям, а без маленького "господаря" будинок довго не простоїть. Тоді як особливо старалися задобрити домовика на Федору торговці: йому ставили за грубку горщик каші й кидали декілька монет, сподіваючись, що це принесе прибуток.
Історія свята
Відомо, що Феодора жила в III-IV століттях у місті Олександрія. У той час імперією керували Діоклетіан (східна частина) і Максиміан (західна частина). Коли почалися переслідування християн, Феодору заарештували і привели на суд правителя міста – Євстратія. Дівчина відкрито визнала себе християнкою і відмовилася здійснити обряд жертвопринесення, після чого її обезголовили.
Раніше OBOZREVATEL писав про історію Дня Святого Духа, який відзначається після Трійці, цьогорік це було 8 червня, і відомий у народі як Духів день.