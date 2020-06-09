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9 червня • оновлено в 05:57
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Федорин день: що категорично не можна робити, щоб зберегти сім'ю

3.1т
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Народне свято Федорин день – дату пам'яті мучениці Феодори Олександрійської, діви – православна церква відзначає 9 червня.

Він також носить назву Федори або Домівниці. За народним повір'ям, цього дня не можна підмітати підлогу в будинку – вважається, ніби у такий спосіб "виноситься сміття з дому", що в результаті призводить до сварок у сім'ї.

9 червня – Федорин день

9 червня – Федорин день

Прикмети і приказки на 9 червня

  • На сході сонця дуже душно – найближчим часом буде дощ.

  • Якщо день ясний і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.

  • Нічна роса довго не випаровується – до грози.

  • Дим із труби по землі стелиться – до негоди.

  • Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.

  • Дятел голосно стукає в погожий день – буде дощ.

  • Якщо цього дня зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.

На Федорин день слідкували за природою

На Федорин день слідкували за природою

Також на Федорин день спостерігали за вітром: якщо він віяв із північного заходу, то очікували погіршення погоди і сильних дощів. Тоді як східний вітер віщував простудні хвороби у людей і худоби.

Водночас у північних районах дивилися на горобину: великий колір на ній означав, що буде хороший урожай вівса.

Існує думка, що люди, які народилися 9 червня, – надзвичайно чутливі і вразливі, легко ранимі.

Що не можна робити на Федорин день

За старих часів на Федорин день згадували "колючу на язик" Федору. Жінкам і дівчатам у селах забороняли зупинятися поговорити одна з одною, оскільки вважалося, що звістка про погане життя в родині швидко рознесеться всією округою і принесе за собою в будинок ще більший розлад.

Пізніше в народі про цей день говорили: "Федора на язик колюча", "На Федору не винось із хати сміття", "Федора за кутом норовить дізнатися про погане".

На Федору дівчатам забороняли базікати одна з одною, в цей день радили задобрювати домовика

На Федору дівчатам забороняли базікати одна з одною, в цей день радили задобрювати домовика

Крім цього, на Федору закликали уникати сварок. Вважалося, що навіть незначна розбіжність може швидко перерости у великий конфлікт. Тому в деяких місцевостях 9 червня існував звичай обливали відром колодязної води тих, хто сварився. Про конфліктуючих цього дня говорили: "Зчепилися язиками Федори, накликають на хати біди гори".

Примітно, що в будинку цього дня не можна було підмітати. Люди вірили, що домовик забирається під віник і господиня з необережності може вимести його разом зі сміттям, а без маленького "господаря" будинок довго не простоїть. Тоді як особливо старалися задобрити домовика на Федору торговці: йому ставили за грубку горщик каші й кидали декілька монет, сподіваючись, що це принесе прибуток.

На Федору не можна підмітати в будинку і потрібно уникати сварок

На Федору не можна підмітати в будинку і потрібно уникати сварок

Історія свята

Відомо, що Феодора жила в III-IV століттях у місті Олександрія. У той час імперією керували Діоклетіан (східна частина) і Максиміан (західна частина). Коли почалися переслідування християн, Феодору заарештували і привели на суд правителя міста – Євстратія. Дівчина відкрито визнала себе християнкою і відмовилася здійснити обряд жертвопринесення, після чого її обезголовили.

Раніше OBOZREVATEL писав про історію Дня Святого Духа, який відзначається після Трійці, цьогорік це було 8 червня, і відомий у народі як Духів день.

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Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции свято
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