Фази Місяця в червні 2018 року: коли повний місяць і молодик

Місячним календарем звикли користуватися люди, що довіряють астрології і мають звичку планувати своє життя наперед - як мінімум, на місяць.

З проханням розповісти про місячні цикли червня 2018 року, а також поділитися своїми рекомендаціями, OBOZREVATEL звернувся до астролога Влада Росса.

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Остання чверть- 6 червня, о 21:30

Молодик- 13 червня о 22:40

Перша чверть- 20 червня о 13:50

Повний місяць- 28 червня о 7:50

Всі ці чотири дати вважаються критичними днями, особливо чверті. В цей час краще бути обережним, не збуджуватися, не ухвалювати важливих доленосних рішень, оскільки вони можуть бути помилковими.

Повний місяць ідеально підходить для енергетичних практик, для роботи з енергетичним потенціалом. Поблизу повного місяця добре влаштовувати весілля - в давнину вважалося, що на повний місяць потрібно веселитися.

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Повний місяць відбудеться в знаку Козеріг. Цей знак Зодіаку відповідає за професійні досягнення, тому в цей день добре влаштовувати корпоративи на підприємствах і просувати себе. Це час сприяє успіхам у кар'єрі і діяльності.

У цей день необхідно прагнути до розширення свого потенціалу і пробивати собі дорогу в майбутнє.

А в молодик, навпаки, усамітнитися, обмежити соціальну активність і зайнятися складанням планів на новий місяць.

У цьому місяці молодик буде відбуватися в Близнюках, тому рекомендую в цей день планувати поїздки на найближчий місяць, а також навчання, контакти та зв'язки. Це найкращий день для батьків, щоб визначитися, в який вуз буде поступати ваша дитина, а для випускників шкіл - вибрати країну або місто для навчання.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Влад Росс озвучив місячний календар стрижок на червень 2018 року, а також місячний календем городника на той же місяць.