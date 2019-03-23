Фазани від бога кухні: волонтер здивував меню українських Героїв на передовій

Відомий волонтер Юрій Мисягін показав, які делікатеси на передовій готує для українських бійців колишній кухар донецьких ресторанів.

Фотопідбірку з оригінальними стравами та їх перелік він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. За словами Мисягіна, таку смакоту для захисників кухареві вдається готувати всього в 1200 м від противника.

"Сніданок. Після біліше ніж двогодинного ранкового бою один з підрозділів піхоти повернувся з передових позицій і нарешті зібрався поснідати. На годиннику було кілька хвилин на одинадцяту. Улюблений кухар підрозділу, який все своє життя до війни пропрацював у багатьох відомих ресторанах Донецька і на узбережжі Азовського моря, зустрічав своїх побратимів з любов'ю приготованими стравами", — пише волонтер.

Меню для бійців на передовій Facebook Юрія Мисягіна

Меню для бійців на передовій Facebook Юрія Мисягіна

Меню для бійців на передовій Facebook Юрія Мисягіна

Меню для бійців на передовій Facebook Юрія Мисягіна

Меню для бійців на передовій Facebook Юрія Мисягіна

Меню для бійців на передовій Facebook Юрія Мисягіна

Меню для бійців на передовій Facebook Юрія Мисягіна

Зокрема, на холодне воїнам подали салат "Олів'є" з фазаном, ковбасу, сир і сало. На гаряче — гречану кашу з овочами, м'ясом фазана і зайця, а також смажені домашні яйця. Також кухар приготував військовим десерт — торт із заварним кремом, армійський сир, перекручений і скачаний кульками з додаванням яйця, обсмажений і присипаний цукровою пудрою, какао з молоком.

"Смачного. Ми їм зараз передамо ще приправи різні, нехай їх бог кухні творить для свого підрозділу і далі", — додав Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента України і помічник міністра оборони Степана Полторака Юрій Бірюков розповів, що в деяких військових частинах Збройних сил України бійців за новою системою харчування раз на тиждень годують червоною рибою.

Він пояснив, що військова частина знаходиться на новій системі харчування, і тепер крім червоної риби раз на тиждень їм також подаються ананаси, яблука, банани, ківі, груші, виноград та інше.

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