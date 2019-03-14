"Фашисти і неонаці!" Екс-регіоналка накинулася на українців в ефірі росТБ

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко заявила, що сучасні українці є поплічниками фашистів і неонацистами.

Крім того, вона вважає, що їх об'єднує тільки ідея русофобії. Нетверезими міркуваннями колаборантка поділилася в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Затята прихильниця Росії обурилася через те, що в Україні нібито вибирають збочені й фальшиві цілі для об'єднання народу, які, за її словами, ніхто не підтримує.

Олена Бондаренко Скріншот відео

"Що ми бачимо в Україні. Об'єднуватися навколо чого? Навколо русофобії? Звичайно, більше ніж півкраїни не буде цього робити. Об'єднуватися навколо уніфікації і насильницької українізації хтось буде? Велика частина не буде. Коли тиснуть віру православну, коли роблять насильницьким шляхом якусь керовану ручну державну церкву, документи якої ще й від суспільства приховують! Велика частина українців, вони ж адекватні, вони не будуть цього підтримувати!" — почала свій агресивний спіч Бондаренко.

Вона також висловила невдоволення тим, що після здобуття Україною незалежності життя в ній нібито стала некомфортне для росіян. У цьому вона звинуватила владу, яка, в її уявленні, не дотримала обіцянок, даних людям після розпаду СРСР.

"У 1991 році, коли велика частина українців незалежно від віри, мови, національності дали старт новій державі, проголосували за незалежність — які тоді обіцянки давали політики, щоб отримати цей результат? Агітували за що? За те, що в країні багато різних людей, але нова держава має стати комфортною для всіх", — обурювалася екс-регіоналка.

Олена Бондаренко Скріншот відео

"Зараз ми бачимо, що комфортним роблять для русофобів, колаборантів, посіпак фашизму, неонаці, людей, які готові за чужу точку зору вбити людину, за іншу точку зору вбити людину! Це по суті неофашизм! Це нова форма сучасного фашизму в Україні! Ось для цих людей комфортну країну створюють. А всі інші? А де їх права? А де їх комфорт? А де в принципі загальна мета зробити Україну країною щасливих людей?" — не вгамовувалася колишня соратниця Януковича.

Підсумовуючи, вона порадила Україні брати приклад з Росії, яка є федерацією і нібито забезпечує захист культури та мови всіх народностей, які живуть на її території. Більш того, вона цинічно додала, що після анексії Криму там почався розквіт демократії, і присоромила Україну за те, що такого нібито ніколи не було на Донбасі.

"Крим, ну це ж для України ганьба! У Криму зараз діють нарівні три мови: російська, українська і кримськотатарська. Беремо Донбас: що за 28 років, так би мовити, незалежного життя в Україні змінилося для донецьких, луганських дітей у школах? Постійно знищували російську, зменшували квоти на російські класи, зменшували кількість годин на те, щоб вивчали російську! А в Києві взагалі майже 3 млн населення, і залишилася лише дюжина шкіл російською мовою! Де права?! Єднання навколо порушення прав людей?!" — істерично вигукнула Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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