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"Фашисти, бандерівці, поліцаї": людина Зеленського зганьбилася "нацистським" скандалом

1.7т Читати матеріал російською

Кандидат в народні депутати від президентської партії "Слуга народу" Максим Бужанський підняв слизьку тему, яку часто мусують російські пропагандисти.

Так на своїй сторінці в Facebook він звернувся до міністра оборони Степана Полторака з приводу присутності військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдат Першої української Девизии "Галичина".

"Чи відомо Вам, що Нюрнберзький Трибунал визнав СС і всі її підрозділи, злочинною організацією?" - написав зокрема він.

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На його скандальний пост звернув увагу український політолог Олександр Голобуцький.

"Макс Бужанський, свіжообраний депутат "Слуги народу" від Дніпропетровщини, піднімає улюблену тему російських пропагандистів: "фашисти, бандерівці, галицькі поліцаї"... Уже мільйон разів істориками, блогерами, любителями і фахівцями сказано, що Ваффен СС в Нюрнберзі не судили - тільки конкретних представників за конкретні злочини. Адже Бужанський вдає з себе історика, що прекрасно розбирається в темі Другої світової! Весела буде фракція "Слуги народу" в ВР 9-го скликання", - резюмував він.

Варто відзначити, що в коментарях до свого посту Бужанський забанив всіх, хто намагався суперечити йому.

"Фашисти, бандерівці, поліцаї": людина Зеленського зганьбилася "нацистським" скандалом
"Фашисти, бандерівці, поліцаї": людина Зеленського зганьбилася "нацистським" скандалом
"Фашисти, бандерівці, поліцаї": людина Зеленського зганьбилася "нацистським" скандалом
"Фашисти, бандерівці, поліцаї": людина Зеленського зганьбилася "нацистським" скандалом
"Фашисти, бандерівці, поліцаї": людина Зеленського зганьбилася "нацистським" скандалом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бужанський висловився проти Дня пам'яті і примирення. Крім того, майбутній нардеп виступив проти перейменування Росії в Україні в Московію.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ваффен-СС не осудили в Нюрнберге??? Это наглая ложь! "Aufgrund ihrer Beteiligung am Holocaust, an zahlreichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die zivile Bevölkerung wurde die Waffen-SS 1946 vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zur verbrecherischen Organisation erklärt" - "На основании их участия в Холокосте, многочисленных военных преступлениях и преступлениях против мирного населения Ваффен-СС были в 1946 году признаны Международным военным трибуналом в Нюрнберге ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ".
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ш. Олег, Окраинцы не умеют читать ни по русски, ни по немецки. А на мове, Нюрнбеггсий трибунал никого не осуждал.
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