"Фашисти, бандерівці, поліцаї": людина Зеленського зганьбилася "нацистським" скандалом

Кандидат в народні депутати від президентської партії "Слуга народу" Максим Бужанський підняв слизьку тему, яку часто мусують російські пропагандисти.

Так на своїй сторінці в Facebook він звернувся до міністра оборони Степана Полторака з приводу присутності військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдат Першої української Девизии "Галичина".

"Чи відомо Вам, що Нюрнберзький Трибунал визнав СС і всі її підрозділи, злочинною організацією?" - написав зокрема він.

На його скандальний пост звернув увагу український політолог Олександр Голобуцький.

"Макс Бужанський, свіжообраний депутат "Слуги народу" від Дніпропетровщини, піднімає улюблену тему російських пропагандистів: "фашисти, бандерівці, галицькі поліцаї"... Уже мільйон разів істориками, блогерами, любителями і фахівцями сказано, що Ваффен СС в Нюрнберзі не судили - тільки конкретних представників за конкретні злочини. Адже Бужанський вдає з себе історика, що прекрасно розбирається в темі Другої світової! Весела буде фракція "Слуги народу" в ВР 9-го скликання", - резюмував він.

Варто відзначити, що в коментарях до свого посту Бужанський забанив всіх, хто намагався суперечити йому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бужанський висловився проти Дня пам'яті і примирення. Крім того, майбутній нардеп виступив проти перейменування Росії в Україні в Московію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!