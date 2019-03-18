Недавно в оккупированном рф Донецке прикопали знакомого ватана, который ваиваль против американцев и инопланетян в степях Донбасса. Как человек коллаборант был дерьмом, сдох тоже как дерьмо. Вроде ничего нового, но валенок был танкистом дыныры из так называемого батальона "Дизель". Ща коротко опишу жизненный путь дынырийца.

Ваня до войны был неплохим парнем: закончил школу с хорошими оценками, отслужил в Десне и получил специальность водитель-механик танка, женился, устроился работать на шахту, где платили постоянно и

вовремя.

Дальше Приазовья Ваня в жизни не ездил, в Киев тем более. Зарабатывал на шахте чел порядка 800 $ в месяц, бухал после получки с шахтерами, но на жизнь хватало, так сказать.

Когда начался Майдан, Ваня в числе первых вызвался добровольцем на просьбу начальства шахты, которое просили помощи, мол помогите "майданутых" гонять по Донецку, бо вешать будут русскоговорящих. И Ваня был всегда на чеку, ибо все Украинское для него означало, что это

биндера-вешатель перед ним. Брешу, не все - кроме гривен, конечно.

После бегства януковича у Вани был шок и ужас, внутренний голос подсказывал ему, что скоро в Донецке будут пожиратели русскоговорящих и каратисты-насильники с тернопольским акцентом. Ваня очень боялся, что его полюбому или повесит за русский язык, или обесчестит страшный гей Андрей из Львова, но...

Но потом в Донецк начали свозить росбыдло, которое типа захватывало госучреждения и делало картинку для русских сми. И Ваня понял - единственный шанс уберечь свою честь от посягательств насильников из

Ивано-Франковска - это присоединиться к тем, кто сжигали флаг Шахтера и не могли в Донецке на площади ленина найти площадь ленина. И сделал человек выбор в 2014 году - потопал на так называемые баррикады, участвовал в захватах госучреждений во имя рф и все такое.

Ну а потом пошел набор в обполчение в Донецке. Ваня пошел в захваченное быдлом здание ОГА в Донецке и записался. В броневойска записался шахтер, ибо сказал, что он водитель-танкист.

Русские кураторы были очень рады Ване и попросили поискать по Донецку и области еще танкистов. Предатель не подвел - нашел мяса на роту танков: молодых парней и бывших военных. Кураторов не смутили пенсионеры, люди предпенсионного возраста и пацаны, прошедшие службу в

всУ, главное количество было для них.

Ну а после укомплектовки танкистами, повезли Ваню и будущих дынырийцев в рф на полигоны, чтобы учились они убивать. Это был конец апреля 2014 года. Напомню, первый бой в ДАПе был 26 мая 2014 года, а танкистов на территории рф учили в апреле. От такая храшданская война в Украине без прикрас и вранья рос сми.

Но то таке, то я русофобствую. После обучения на танковых полигонах в рф, был создан батальон танковый на территории рф. В поддержку батальону правительство рф выделило легкую бронетехнику и гаубицы. Стоп, брешу, на русском это должно звучать приблизительно так: взяли шахтеры лопаты в руки и накопали в шахтах себе всякой всячины.

После военной подготовки на территории рф к "гражданской войне" в Украине Ваню и компанию эшелоннами скрытны привезли в Мамаев Курган. Оттуда в Украину уже поехали обученные русскими инструкторами и на русских танках несколько рот техники + легкая броня производства рф.

Танкистам дали кураторов россиян, командиров танков с паспортами рф, залили горючки полные баки и отправили убивать. Переброска техники происходила ночью, это русская смекалка называется, если кто не в курсе.

Танки из рф с россиянами после этого прорвали границу в районе Амросиевки и оттуда приехали в Донецк, а там уже было объявлено, мол накопали в шахтах танков, теперь у нас батальон "Дизель". Ваня был в числе первых 10 экипажей танков, которые приехали с территории рф в Донецк, остальную технику шахты "родили" позже.

Далее уже история: Донецк был зачищен от всУ и цивилизации, начались бои за Шахтерск, Торез, Саур-Могилу. Русские танки танкового батальона дыныры "Дизель" с россиянами на борту принимали участие во всех вышеперечисленных сражениях. Часть так называемого батальона ушла на Иловайск, чтобы соединиться с бронегруппами кадровых военных рф. Ни одного танка у батальона "Дизель" не было своего, все были из рф.

Ваня принимал участие в боях и не стоял в сторонке. Боевое крещение его случилось под Многопольем: после артиллерийского удара россиян градами и гаубицами роту Вани послали зачистить периметр от выживших из механизированной бригады ВСУ. Правда, как таковой зачистки не получилось - русские артиллеристы фактически выжгли землю и раздолбали всю технику, почти ничего не уцелело, все, что можно было собрать на запчасти, вместилось на 1 грузовик.

Это был первый бой дынырийца Вани и первая "победа" над всУ. После этого его послали на горячий участок под ДАП. Мастерство вождения не один раз спасло экипаж Вани от гибели, русские кураторы были очень довольны им. Также коллаборант освоил специальность наводчика танка по просьбе командиров.

Но везение имеет свойство заканчиваться: в одном из боев под ДАПом танк Вани подбили, самого его ранило, а россиянина, командира танка, убил разорвавшийся снаряд. После этого контуженного и очень злого Ваню отправили в госпиталь, он с месяц бубнел под нос, что отомстит Украм за все.

В начале января коллаборант вернулся в батальон "Дизель", где попросился на должность наводчика танка, чтобы мстить. И Ваня мстил: не жалел никого, он просто хотел убить побольше Укров в любом бою.

Увидев рвение Вани, кураторы из рф перебросили его экипаж под Углегорск.

Во время боев за Углегорск коллаборант уничтожал все и всех на своем пути: стрелял по жилью мирных жителей, если ему хоть немного показалось, что там была пулеметная точка. Ну а если лупил в мирняк,

то его всегда успокаивали русские командиры, мол не боись, на Укров спишем.

После Углегорска Ваня поехал убивать под Дебальцево, где воевал плечо к плечу с бурятами. Во время этих боев его рота потеряла три танка вместе с экипажами. После этого коллаборант понял, что картинка рф и реальность - это две большие разницы, поэтому сменил тактику. Точнее ему подсказали командиры из числа кадровых военных рф.

Новая тактика была в лучших традициях русской доблести: танк прятался между жилых домов и обстреливал Укров, ибо тогда "тупые хохлы" не давали ответку, ведь в подвалах домов могли быть мирные жители. Так Ваня и "воевал" - спрятался в частном секторе между домов, отстрелялся по Хунте, сменил позицию.

Россия не жалела снарядов для танков, поэтому экипаж Вани уничтожал все на своем пути: танк бил по верхним этажам жилых домов, уничтожил госпиталь Нацгвардии Украины и пох*р, что там кроме раненных военных и гражданских + врачей никого не было. Правда, после расстрела госпиталя,

Ваня лично видел, как убитых им всУ шников бегом переодевали в гражданку для картинки рос сми. Но это Ваню не парило, война не любит сентиментов: убитых им гражданских роспропаганда списала на зверства Хунты и коллаборант был с этим методом ведения войны согласен.

Коллаборант очень любил издеваться над пленными, после контузии у него проявились садистские замашки. Ване нравилось собирать оглушенных пленных в кучу и, под угрозой расстрела из пулемета, заставлять тянуть его танк на троссе. Также, одним из любимых развлечений предателя было

избиение бляхой ремня пленных по голому телу, Ваня этим очень кичился, говорил шо так он ставит личные метки на Украх.

После того, как однажды коллаборант чудом выжил [в танке заклинило орудие] и окончания масштабных боев, Ваня решил не испытывать судьбу больше - пошел молодое мясо дыныры учить убивать. Этим он занимался два года в качестве инструктора, а потом ушел на гражданку.

Ну а на гражданке Ваня тупо спился и сдох - после очередной пьянки у него случился инфаркт. На похороны не пришел ни один из его бывших сослуживцев и ни один из тех, кого он учил танковому делу.

Мораль проста: коллаборанты не пожалеют никого, помните об этом. И да - Ваня, передавай привет кобзону в аду. Спасибо, что ты сдох.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса ? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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