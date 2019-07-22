Многие, наверное, видели нашумевшее видео из бизнес центра в Донецке, который подтоплен. Если кто не понял, что вообще случилось, вот вам скрины с видео.

Давайте разберем, что произошло на самом деле, откуда вода в бизнес-центре Северный и сделаем выводы. Погнали.

Вообще сам бизнес-центр принадлежит януковичу младшему и был построен прям перед Евро-2012, это было лицо Шахтерской площади. Врать не буду, Северный был построен с кучей нарушений, многие геодезисты вообще до сих пор не понимают, какой кретин дал разрешение на постройку здания с высотой более 100 метров на том месте. Хотя... Ответ на вышеназванный вопрос прост: пока при власти был любитель страусов, проживающий на сегодня в ростове, а самый хитрый татарин страны имел неофициальный титул царя Донбасса, проблем с разрешением быть у сына януковича не могло быть в принципе. Но есть и хорошие новости - страной рулил простой пацан из Енакиево, а не кто-то другой, более пробиндеровский.

Также стоит отметить то, что проблемы с водой у бизнес-центра начались с самого начала постройки. Но! Проблема была решена - на первом этаже здания была насосная станция, которая выкачивала воду, поэтому о проблеме с грунтовыми, подземными водами, а также о том, как эту проблему решили, знали только посвященные люди.

Ну, а теперь о том, кто виноват, что делать и как цру-шники с помощью кружек наполнили торговый центр в Донецке водой, чтобы дискредитировать дыныропитеков. Ну или как грунтовые воды нанесли ответный удар оккупантам и их пособникам.

Приглашаю на сцену "учоных дыныры". Срочно. Причина - хочу плюнуть в лицо вам, балаболам, утверждающим, что торговый центр находится в низине. Предлагаю посмотреть на профиль местности в месте события и умыться. Ибо заврались, дебилы

Как неудобно получилось! Проклятый биндеровский гугл разрушил версию о том, что виновата во всех бедах Хунта, а абизяны с автоматами тут не при делах вообще.

Но это еще не конец, неа. Пора брать в руки грязную тряпку и начинать бить по еб*лу [прям по рюцкегаварясчей челюсти] виновникам подтопления Северного.

Начнем с того, что за все годы войны, с 2014 года то есть, ни одна геодезическая служба не проводила исследования по оседанию почвы. Для тех, кого родили по пьяне в сызрани, объясню более популярно: торговый центр имеет глубину в районе 50 метров и построен с нарушением правил, поэтому это были обязательные процедуры. Но коллаборантам и русским оккупантам такое не надо, они не для счастья холопов цивильных войну развязали в Украине

Версия оккупационных властей простая, мол бизнес-центр тяжелый, поэтому он давит на пласт грунтовых вод, потому и появилась вода там, имеет место быть, не спорю. Но оккупанты и коллаборанты также лукавят и нагло умалчивают реальные причины случившегося в 10 минут езды до центра Донецка.

Напомню тем, для кого шахта - это куча металла, который можно порезать и сдать: до войны, до оккупации, проблемами грунтовых вод занимались целые институты. МакНИИ, Донгипрошахт и т. д были заняты проблематикой закрытия шахт и организацией компенсирующих мероприятий: проектировались и реализовывались сотни систем водоотливов, вентиляционных стволов, подземных барьерных сооружений. Биндеры прекрасно понимали то, что может случиться, если все пустить на самотек - произойдет экологическая катастрофа.

Но для оккупантов и коллаборантов все вышенаписанное - это матюки, им абы побольше металла порубать на шахте и разворовать. Ну, а на возможные проблемы, связанные с затоплением шахтных горизонтов вообще начхать.

Также дыныропотамам неведомо о том, что нарушение циркуляции подземных вод вызывает не только размыв подземных пустот, но и возникновение провалов. Яркий пример тому город Шахтерск, точнее его окрестности: во времена так называемых копанок - провалы там были и очень немаленькие.

Для тех, у кого путин сожрал мозг, объясню более популярно: смещения грунта, такие как были в окрестностях Шахтерска, будут подобны ударной волне, многоэтажные дома элементарно не выдержат неравномерной и неконтролируемой просадки грунта по всем направлениям. Правда, роспропаганда все это спишет на секретное американское оружие под названием точка Ху, обвинит в случившемся массонов и будет смаковать последствия разрушений на камеры, пугая росбыдло кровавой Хунтой. А пачиму? А патаму, шо мирные жители Донбасса для рос тв всегда были, есть и будут бесплатными декорациями для сюжетиков про злых биндер.

Но мы отвлеклись от темы. Берем вновь тряпку и продолжаем бить роспропаганду по еб*лу. Обращаюсь к жителям Донецка, который оккупирован лишнехромосомными: сходите и посмотрите на дома, которые расположены по проспекту ильича, на участке от площади к Кальмиусу и найдите на стенах этих домов металлические пятачки с иероглифами. Знаете, что это за пятачки? Это геодезические маяки, по которым четко можно определить и контролировать смещение зданий и грунта. А теперь задайте себе вопрос: много ли раз с начала войны вы видели в вышеуказанном районе геодезистов? Ноль раз - это тоже показатель, не стесняйтесь. Главное не врите себе, ладно?

Если спросить любого шахтера, который участвовал в ликвидации шахты о том, что делалось ради предотвращения возможных последствий, связанных с закрытием предприятия, то он вам ответит: строились переборки из специального бетона, а вода из шахты откачивалась годами, чтобы перераспределить подземные воды таким образом, как это просчитали вышеупомянутые институты. И да - задайте себе вопрос теперь: после войны много шахт закрылось на оккупированных рф территориях. Назовите хоть одну шахту, где проводились вышесказанные работы по ликвидации шахты. Правильный ответ звучит как нигде, если шо.

Причем тут шахты к воде в бизнес центре ? Все просто - здание построено на месте бывших советских подземных выработок шахты, а куда течет вода в закрытых во время оккупации шахтах и что это за вода вообще никого из оккупантов не парит. Специалистов геодезистов в Донецке нет, иностранцев к бизнес центру не допустят, технологий, которые могут проверить состояние фундамента, что там со сваями здания тоже нельзя. Зато есть вода, которая уже в бизнес-центре Северном. Но то видимо биндеры ведрами наносили, правда?

Ну, а теперь о "перспективах" и бизнес центра, и в целом.

Одна из самых больших проблем, вызываемых поднятием уровня грунтовых вод - это выход на поверхность газа. Вода, в данном случае, работает как поршень: она толкает газ на поверхность.

И да - вода легко может выдавить газ под названием метан, который легче воздуха не особо долго рассеивается. Жители Горловки не дадут соврать: когда в 90-е годы закрыли одну крупную шахту, в частном секторе вокруг шахты начали взрываться подвалы. Причем взрывалось все просто: включил свет в подвале=взрыв. Ну или люк подвальный улетал. Только тогда вышеназванную проблему решали на уровне губернатора и президента Украины: бурили специальные скважины, ставили специальные вентиляционне дефлекторы для рассеивания газа в атмосфере и т д.

Но под землей есть не только метан, верно? Есть еще и инертные газы, которые радиоактивны. Также есть ядерный взрыв, который провел ссср. К чему это? К тому, что некотролируемые потоки грунтовых вод на оккупированных рф территориях, полюбому вынесут продукты взрыва на поверхность, это тупо вопрос времени.

И да - на Донбассе также хватает могильников времен ссср, а также есть ртутные карьеры в районе Горловки. Кстати, подземные воды в закрытых шахта оккупированной рф Горловке постоянно поднимаются, а значит экологическая катастрофа приближается. Но на это русским оккупантам и коллаборантам наср*ть - они уедут жить в рф, в отличие от большинства мирных жителей

Эпилог. Для понятия п*здеца, происходящего на оккупированных: после публикации в интернете видео, которое вызвало небывалый ажиотаж и шум ни оккупационные типа сми, ни оккупационные типа власти, не рассказали о том, что выкачали из бизнес-центра Северного почти 3500 кубов воды. Один куб воды - это 1000 литров, если кто забыл. Правда, об этом умолчали. Забыли наверное. Хотя... Все правильно пацаны сделали - быдло не должно знать о происходящем: если бизнес центр упадет, всегда списать можно на Хунту, если произойдет взрыв - виновата тоже Хунта, если мирняк траванется газом - коц, стешин и компания будут во все пропагандистские глотки верещать про газовую атаку, которую отдал организовать Кровавый Пастор.

Мораль. Граждане коллаборанты, вы все еще уверены в том, что рф желает вам добра? Тогда дышите полной грудью и пейте с удовольствием местную родниковую воду. Правда, хоронить вас будут под свинцовыми плитами. Конец.

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