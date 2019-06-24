На оккупированном рф Донбассе прошли выпусные вечера [если можно их так назвать, конечно]. Давайте поговорим о том, что такое выпускной вечер в оккупации в 2019 году и что "забывает" рассказать роспропаганда.

Вообще, выпускной вечер и до войны был головной болью для родителей. Правда, до прихода немытых соседей с оружием и захвата власти отбросами общества, деньги было где заработать как в Донецке, так и в Макеевке. Но сейчас, после асвабаждения от биндер, с деньгами у обычных работяг ж*па, поэтому выпускной для ребенка - это удовольствие

не из дешевых

Одеть девочку на выпускной вечер стоит в среднем от тысяч 12 рублями на оккупированных. Вроде это и немного - всего от 200 $, но есть одно но - 200$ - это сейчас считается хорошая месячная зарплата, поэтому выпускной - это дорого от слова очень. Для тупых объясняю: если месячный доход родителей 250- 300 баксов в месяц, то от слова выпускной их дергает, ведь это ну ооооооочень дорого [кредит взять негде, ибо банковская система не работает, одолжить тоже нет у кого].

Сына одеть будет немножко дешевле на оккупированных, можно уложиться в баксов 150, если покупать абибас. Но и это кусается, ибо 150$ на дежку на вечер - это половина месячного дохода средней семьи обычных работяг.

Но и это еще не все, ведь кроме одеть ребенка, хочется еще и пойти с ним на выпускной. Выпускной вечер на оккупированных стоил в среднем от 20 $ до 25 $ с человека. На сейчас для жителей оккупированных это почти как миллион, ведь при доходе семьи 250-300$ +одеть ребенка выходит, что следущий месяц семья будет есть мивину или песок: 150-200 $ одеть ребенка + троим пойти на выпускной вечер - это минимум 60 $. В итоге, если взять в руки недуховный калькулятор, то семья после выпускного вечера должна прожить на 40 или 90 $ в месяц и не сдохнуть. И это по самым минимальным расценкам подсчитано все.

Ну, а если же детей двое в семье работяг, то гражданским хоть печень продавай солдатам НАТО, ибо зряплаты у обычных людей как в Сомали. Многие обычные семьи откладывали деньги на выпусной целый год, иначе не было шансов вообще устроить ребенку праздничный вечер после школы-института.

Хотя... Если честно, я не понимаю, зачем выбрасывать деньги на выпускной на оккупированных, ведь деплом дыныры об окончании школы - это ... Это даже не удостоверение дебила, а намного хуже - с этой подвальной грамотой у ребенка такое же светлое будущее как у ребенка с аттестатом или сомалийского космического университета и не более того. Кстати, русские, которые читают эту статью, почему-то не отправляют детей учиться в школы Донецка, ибо прекрасно понимают, что аттестат дыныры об окончании школы может нарисовать любой бомж на улице. Жду опровержений и криков шо это не так.

Ну и конечно же я не могу не упомянуть о типа подарке пушилина быдлу - ночь выпускных без комендансткого часа. Вау, вот это крутяк - с барского плеча можно вечером походить и не бояться шо тебя хапнут патрули.

Только это не совсем правда - ночь без комендантсткого часа. Роспропаганда забыла рассказать о том, что проверка документов все равно была [мало ли, а вдруг малолетка - это агент сбУ]. Также роспропаганда забыла рассказать о том, что дети до 18 лет на улице вечером без сопровождения родителей не имели права ходить, ибо их по типа закону обязаны были хапнуть патрули, привезти на опорный пункт или ровд полицаев дыныры и продержать там до утра.

Согласитесь, свободой аж прет от таких выпусных и от таких условий. Это ж не то шо у Хунты, тут, в оккупации, биндер нема, а значит лучше все намного [почти].

Мораль. Спасибо жителям рф, что лишили детей Донбасса будущего. Гореть вам в аду за это. С неуважением, житель оккупированного рф Украинского города Донецка [ не путать со всякими жопоросиями].

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту отправиться в гости к Кабзону? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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