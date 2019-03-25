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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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СБУ унизила Россию в Донецке

7.3тЧитати матеріал російською

Сегодня Служба Божа Украины отмечает свой профессиональный праздник. Да, речь идет о тех самых пацанах, которых боится Кремль и от которых на оккупированных у коллаборантов истерика.

Честно, можно долго и нудно рассказывать о плохих сбУ-шниках, которые предали или продались. Но смысл? Ситуацию это не поменяет, продавшиеся за рубли не станут патриотами резко и сразу.

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Ну а теперь о погоде. В оккупированном рф Донецке сегодня в принципе хорошая погода для того, чтобы нагнуть гру рф и местных чекистов в честь праздника СБУ. Сейчас объясню суть. Ну, то есть покажу

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

СБУ унизила Россию в Донецке

Фото автора

Ой. Ай. Грозную контрразведку рф и местную живодерню [мыгыбы дыныры] опять унизили публично. Скажите вслух и попробуйте не засмеяться: СБУ расклеила в день СБУ листовки в оккупированном рф Донецке и на спакухе пошла праздновать. Ну а вся срань господня, именующая себя фсб, гру, мыгыбы дыныры и т п клоуны в это время что делали ? Щелкали лицами. Это не гражданских ловить.

Морали нет. Пацаны, спасибо за хорошее настроение в оккупации. Не опускать флаг. Работаем в обычном режиме.

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Автор
Фашик ДонецькийФашик Донецький
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
СБУНовини ДНР
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Исаев Денис
Исаев Денис
То что сегодня в Москве даёт прессуху чел из центрального аппарата СБУ который оказывается 5 лет на ФСБ работал, то всё фигня, а вот тупые безобидные листовки расклеенные даже не в России а в Донецке це перемога СБУ над Россией.
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
В хвост и гриву ,в очко ,в рот Мокша долбит Укроскот. Где нагнули,когда смеяться ? Сами ублюдки ходите не разгибаясь.
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rauschensky felix
rauschensky felix
это из серии на "красной площади насрать". себе в шаровары
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