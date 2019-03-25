Сегодня Служба Божа Украины отмечает свой профессиональный праздник. Да, речь идет о тех самых пацанах, которых боится Кремль и от которых на оккупированных у коллаборантов истерика.

Честно, можно долго и нудно рассказывать о плохих сбУ-шниках, которые предали или продались. Но смысл? Ситуацию это не поменяет, продавшиеся за рубли не станут патриотами резко и сразу.

Ну а теперь о погоде. В оккупированном рф Донецке сегодня в принципе хорошая погода для того, чтобы нагнуть гру рф и местных чекистов в честь праздника СБУ. Сейчас объясню суть. Ну, то есть покажу

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Ой. Ай. Грозную контрразведку рф и местную живодерню [мыгыбы дыныры] опять унизили публично. Скажите вслух и попробуйте не засмеяться: СБУ расклеила в день СБУ листовки в оккупированном рф Донецке и на спакухе пошла праздновать. Ну а вся срань господня, именующая себя фсб, гру, мыгыбы дыныры и т п клоуны в это время что делали ? Щелкали лицами. Это не гражданских ловить.

Морали нет. Пацаны, спасибо за хорошее настроение в оккупации. Не опускать флаг. Работаем в обычном режиме.

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