Давайте поговорим о мертвых душах в так называемой "армии дыныры". Это очень неудобная тема для оккупационных армий, ибо большие деньги на кону.

Не будем ходить вокруг да около. Поехали

Итак, в рядах оккупационных армий существую батальоны, полкИ и т д. незаконные формирования. Но, в каждом абсолютно подразделении есть так называемые невидимки - это "офицеры" и рядовые, которых на службе не видел вообще никто. Максимум, когда их видели - это при проверке из штаба и в качестве штабной прислуги [ и то на время проверки].

"Военный "ДНР"

Хотя у всех вышеперечисленнных особей подписаны контракты с "армией" дыныры, официально подписаны. В реальной жизни же эти двуногие тупо сидят дома и приезжают тупо по звонку, мол бегом в часть, кураторы приехали. Вышеназванные невидимки служить не хотят от слова совсем, их устраивает именно такой способ службы. Ща расскажу как это происходит в некоторых так называемых полковых соединениях.

Так называемая "первая славянская бригада" - это приблизительно 2500-2800 орков. В ее составе числятся кадровые русские: специалисты по работе со связью, артиллеристы-гаубичники, разведотдел из офицеров-контрактников.

Здесь мертвых душ хватает: командир подразделения пристроил порядка 20 ненужных "офицеров" дыныры, которые тупо бегают за водкой и играют в танчики на рабочем месте + 10-12 тел вообще никто не видел в бригаде, хотя они числятся в роте материального обеспечения или типа занимаются штабной работой.

Такие "командиры" дынырийского межгалактического спецназа как Сосновый, Лихварь, Алексей Данько и другие привели в свои батальоны всю свою родню: племянников, кумовьев, дядек и т. д. Русские кураторы были бы в шоке, если б узнали количество тех в славянской бригаде, кто на довольствии, при погонах, но даже камуфляж ни разу не одевал.

Но есть и хорошие новости: рф платит исправно тупо всем тем, кого пристроили в славянскую бригаду типа по блату. А устроили всех, кого можно и нельзя, вплоть до свекрух и бывших жен. Кстати, им всем исправно и без задержек платят так называемые боевые, в отличие от обычного фарша.

На всю так называемую славянскую бригаду распределено почти 50 мертвых душ с разными прописками: Старобешево, Комсомольское + из шахтерских поселков. Все эти 50 невидимок исправно получают от рф и типа боевые, и полигонные. Правда, приходится делиться: половина уходит тому, кто пристроил тело, а половина самому невидимке. Неплохой доход, кстати: "командир" славянской бригады имеет с мертых душ от 5 тыс. фублев с рыла.

Дынырийские комбаты снимают пенку не такую, но по 2-4 тысячи фублев с рыла тоже стригут. В итоге, поварская братия, которая ворует все шо плохо лежит, получает десь 8 тыщов на руки чистыми. Остальное бабло идет в лапы комбатов, чтоб солдаты НАТО не отняли.

В медсанчасти славянской бригады тоже хватает приколов: заведующая, бывший врач одной из больниц Донецка, приходит в часть тупо в день зряплаты. Все остальное время это тело торгует медикаментами налево и направо.

Кстати, вышеназванные воены крысятничают - все себе в карман ложат, а русским ничего не дают вообще. Бабло с мертвых душ типа "камандиры" пускают на бл*дей, водку и наркоту [могут себе позволить парни, так сказать].

В так называемой третьей мотострелковой бригаде вообще треш и угар. Так называемый "генераль дыныры" по фамилии Тимофеев руководствуется простым принципом экономическим: с каждого "бойца" хоть клок шерсти. Тимофееву заносит даже так называемая "героиня рыныды" по фамилии Корса. Она, кстати пыталась однажды показать характер и не занести, но ей быстро объяснили простую истину: лучше отстегивать молча "генералу" доляху с распила бк и топлива, чем работать работу за 6-8 тыщов фублев.

Вообще Тимофеев напоминает мне легитимыча ростовского, которому все время мало: чувак обложил данью тупо всех "офицеров" бригады - 1500 фублев в месяц с рыла. В итоге "офицеры" доят военовов дыныры на бабло, а, если вдруг не хватает, то докладывают свои кровные. Причем отказать так называемые офицеры не могут, ибо лишатся хорошей должности - в оккупированной Горловке у лейтенанта-коллаборанта зряплата 22-25 штук фублев, причем эти не на передовую, максимум на стрельбы на полигон.

Шоб были понятны аппетиты Тимофеева, объясню на пальцах: у чувака десь целая рота мертвых душ. Тело имеет в месяц левыми десь 700-800 штук фублев в месяц и вообще не парится ничем в этой жизни [у него все хорошо].

Кстати, очень хороший бизнес в так называемой армии дыныры можно сделать на списывании топлива + материально технических средств и, конечно же, на металлоломе. Тут местным заходит мизер, ибо в доле жадные русские почти всегда.

Отряд коллаборантов под названием "оплот". Тут тоже весело и нескучно: убитых здесь увольняют задним числом через три месяца только, а зряплаты двухсотых все это время тихонько кладут себе в карман "офицеры".

Николай Юраш - это коллаборант, отвечающий за личный состав "оплота". Именно это тело рубит бабло с недоросов регулярно и стабильно: по его приказу тех, у кого закончился так называемый контракт, не сокращают и не отдают документы. Точнее отдают, брешу - с задержкой на три месяца. Ну, а зарплату за эти три месяца Коля Юраш кладет себе в карман, ибо уволены недоросы задним числом.

Если не ошибаюсь, в "оплоте" мертвых душ порядка 400 человек. На всех них выделяют деньги, а получают эти деньги тупо "командиры". В принципе, понять начальство орков можно - вдруг что, они первыми будут валить из Донбасса, поэтому нужно себе-сыну-дочке-брату-свату-куму-восьмиюродной тетке троюродного дяди купить домик-машину-квартиру на росиии. Ну, а пока "офицеры" дыныры проводят бабло на мертвых душ по бухгалтерии, быдло хай воюет.

В так называемой "республиканской гвардии" тоже есть как заработать на идиотах. Если не ошибаюсь, то так называемый сотый батальон вообще тупо кинули на зряплаты за пару месяцев, мотивируя это тем, что пока батальон переходил в переподчинение, все это кодло служило за идею.

Кстати, оккупационные власти замяли скандал о том, что было время, когда военам "республиканской гвардии" платили тупо по 15 тыщов фублев, а "боевые" не платили. Точнее платили, но "командирам" в карман: бумаги на получение "боевых" подавались в так называемый штаб корпуса, деньги получались и делились между "командирами" и финансовым управлением корпуса.

Для масштабов и аппетитов воровства русских денег, объясню более популярно: за 2017-2018 годы "боевые" должны были получить порядка 1200 тел, которые бухали [ваивале] в районе Зайцево и Авдеевки. Но! Так как им не заплатили "боевые", то сумма выходит десь порядка 25 тыс. фублев х 1200 абизян. Это ни много и ни мало - всего 30 млн фублев. Были случаи, когда коллаборантам платили по 9 тыщов фублев в месяц, а остальное тупо крысячили.

Согласно имеющейся у меня информации, 6 так называемых "командиров республиканской гвардии" украли по 2,5 млн фублев на рыло. Но самое интересное то, что 2,5 млн х 6= 15 млн всего. Спросите, мол, а где еще 15? Вторую половину забрал захараст. Эти деньги он провел через свой так называемый благотворительный фонд. Самое эпичное то, что именно из этих денег захараст покупал подарки детям и старикам в обстреливаемые районы и передавал их на камеры рос тв через свою жену. С*ка, прям на слезу сейчас пробило - к кабзону улетел не просто ужос Лондона, а дынырийский Робин Гуд.

Вообще мертвые души в "армии дыныры" были всегда. Русские тупо устали с этим явлением бороться. Правда, русские нашли выход из ситуации, чтоб не так обидно было: они тоже себе сделали невидимые отряды и договорились с местными орками о том, что они закрывают глаза на мертвые русские души, а русские симметрично закрывают глаза на мертвые души из числа местных абизян. В итоге все шикарно: русские стригут денежку, проводя невидимок через ростовский и новочеркасский военкоматы. Ну, а зряплаты мертвых душ получаются не маленькие : по бумагам проводятся зряплаты офицеров рф, связистов, командиров особых частей, всевозможных заместителей и радиоразведчиков.

Ну и конечно же русские имеют доляху с каждой военной части орков: в каждом подразделении прописывают несколько тел, зряплаты которых местным коллаборантам трогать нельзя - это неприкосновенное бабло. Кстати, наивные русские думают, что мы не знаем о том, что "ихтамнетам" выдают "паспорта" дыныры или лыныры, а реальные документы остаются в военкоматах на территории рф. Парни, вы самые умные и не палитесь вообще. Почти.

Совсем забыл напомнить россиянам о том, что мы также не знаем как в каждом так называемом армейском корпусе были созданы центры выдачи бланков кадровым военным рф+контрактникам и о том, что русские оформляют визу [не ржать] шобы въехать на оккупированные как турист. И да - мы понятия не имеем о том, что трупы "туристов" вывозятся с Донбасса в первую очередь + не знаем о требовании к контрактникам зачистить соцсети и выдать пароли входа в аккаунты начальству, ибо если не сделаешь этого, то убивать хохлов за бабло не пустят + о негласном приказе - в случае п*здореза засыпать плаццдарм трупами местных военов, ибо это просто расходный материал, тчк.

Эпилог. Русские, забудьте о пенсиях и больницах, детсадах и школах. Пока полтораметровый вова играется геополитику, вы будете жить в дерьме. С чем вас и поздравляю.

Кстати, коллаборанты и боевые абизяны с донецкой и луганской пропиской, как там с мотивацией у вас? Нравится ли вам то, что на вас рубят бабло тыловые крысы? Или вы просто терпилы и позволяете рубить деньги на себе, чтобы солдатам НАТО не достались фубли?

Мораль. Согласитесь, коллаборанты и русские замутили неплохой стартап на идиотах?

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