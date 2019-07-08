После того, как русские пришли на Донбасс и оккупировали часть Донецкой и Луганской областей настало время безбиндерщины. Правда, кроме того, что биндер как бы нема, с нормальной работой на Донбассе стало плохо - средняя зряплата в Донецке 100-150 $ в месяц или 3-5 $ в день.

Но есть и хорошие новости - на русском можно разговаривать сутками, а не то что раньше: уже не нужно убегать и скрываться от мовного патруля, заставлять свою духовную челюсть говорить проклятое слово "паляниця" +исчезли виселицы для русскоговорящих с улиц города.

Одним словом, не жизнь, а сплошной рай в раю.

Только холодильник пустой, ибо без биндер в Донецке стало ну ооочень плохо с работой. Не все в оккупации хотят жить как рабы и батрачить за африканские зарплаты ради того, чтобы у пушилина пузо стало больше, поэтому многие едут на заработки.

И часть людев таки едет в рф за ржублями, мотивируя это тем, что там ж рюцкие не кинут братьев по изыку, они ж православнутые и все такое. Только реалии заработков на россии в основном печальны и предсказуемы - гастарбайтеров в основном люто кидают на бабло и похер шо челюсть у них тоже русскоговорящая. Ща расскажу на примере своих знакомых шо такое заработки в рф.

Дано: муж и жена пенсионного возраста, которые решили заработать дохуа денюх. Здоровье у пенсионеров как у космонавтов, поэтому для них работать в рабских условиях не является проблемой[они ссср пережили, если шо].

Поехали гастарбайтеры на заработки в Ставропольский край, ибо пообещали им по целых 25 тыщов фублев, что для жителей оккупированных почти как 250 миллионов в месяц. Работу нашли в тырнете, тетка-работодатель по телефону клялась и божилась шо люди и заработают, и особо убиваться не будут на уборке ягод[ вишен, черешен и т. д].

Но все оказалось немножко не так как обещали. Ну, то есть наоборот. Сначала под предлогом оформления документов в фмс рф в приказномпорядке сказали всем сдать паспорта. Потом начались будни: работали люди по 14-15 часов в день, как рабы под присмотром и шоб никто не сожрал не дай бог хоть одну ягоду. Но были и хорошие новости: 99% работников были с оккупированных родом, можно было спокойно разговаривать на русском и креститься до потери пульса.

Правда, на этом хорошие новости заканчиваются, ибо кормили гастарбайтеров когда аналогом баланды, а когда супами из гнилых продуктов. Интересно то, что пенсионеры к такому питанию привыкли еще при совке, а вот у молодежи желудки не всегда выдерживали такой рацион.

Но что делать гастарбайтерам ? Надо терпеть, ибо на оккупированном рф Донбассе такииих денег не заработаешь. Одним словом, работали люди по 14 часов, норма сбора ягоды - минимум 50 кг с человека за смену. Отдельным бонусом для дынырийцев и лынырийцев была ванная[ нано-тазик] и то, что каждый день на работу они ходили 3 км туда и 3 км обратно [авто для подвоза рабов никто не выделил].

Но и это можно стерпеть, если денег хотеть заработать очень сильно, верно ? Поэтому батраки ишачили как проклятые с марта месяца по июль и не жаловались. Правда, первая зряплата была немножко не 25 тыщов, а 10, мол потом отдадут. Вторая зарплата обрадовала гастарбайтеров тоже : вместо 35 тысяч фублев дали 2 тыс и сказали шо все будет хорошо.

И холопы поверили, ведь русские не врут и не могут кинуть своих людев [наверное]. Батраки продолжили батрачить и ждать много-много денюг. Уставали они сильно, ведь владелец садов не давал ни одной тачки, все ягоды таскались в ящиках и в ведрах к авто+вечером после работы нужно было топать пешком 3 км до временного жилья. Но денег хотелось. Очень.

За май месяц денег не дали гастарбайтерам вообще. За июль тоже, ибо сказали шо нема продаж и надо потерпеть. Начался июль месяц и ... Снова денег нет, терпите терпилы. Правда, терпилы оказались не особо терпилами: гастарбайтеры не вышли на работу, тупо отказались что либо делать пока денег не отдадут.

Усмирять наглых недоросов приехал сам владелец садов, который разговаривал на русском. Приехав на своем православном лексусе, насяльника выдал прекрасный спич рабам, мол вы, холопы, я смотрю ахуели. Я за вас по 10 тыс фублей отдал за каждого, чтоб вы ишачили, а не забастовки устраивали. Гастарбайтеры в ответ послали нах*й русскоговорящего на русском. Правда, насяльника выдвинул ультиматум рабам: или вы продолжаете ишачить, или я вам паспорта не отдам+позвоню в фмс рф, чтоб вас депортировали нах отсюда.

Но и это не убедило дынырийцев и лынырийцев работать нахаляву - местный царек был послан в грубой форме и рабы тупо отказались батрачить. Аднака... Внизапнааа... Через двое суток прилетели маски-шоу[фмс рф ] к рабам на работу и помогли не работать больше бесплатно- всех гастарбайтеров тупо депортировали с территории рф и поставили печать в паспортах с запретом въезда на территорию немытой сроком на 5 лет.

В итоге, любители заработать рублей у русскоговорящих пересчитали сколько они ж заработали за 4 полных месяца- аж по 12 тыщов фублев на рыло. Если взять недуховный калькулятор, то легко посчитать, что аж по 50$ в месяц обошлась рабочая сила владельцу садов. Слышите крики? Это толпы людей из Тернопольской области бегут на заработки, ведь такое бабло заработать хотят все.

Неее, на этом история не заканчивается. Обиженные дынырийцы и лынырийцы потопали в местные типа смешные прокуратуры жаловаться, мол кинули нас братья по русскоговорящей челюсти+ начали звонить тетке, которая им обещала золотые горы. Правда, как "прокуратура" дрындыды, так и "прокуратура" лыныры дела закрыли через неделю, а человек, который помог устроиться в рабство недоросам в Ставропольском крае, объяснила гастарбайтерам, что если те не забудут ее номер, то у них есть все шансы оказаться на подвалах в качестве диверсантов сбУ. Конец истории.

Мораль. Русские своих не кидают. Даже русскоговорящих. Даже недоросов.

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