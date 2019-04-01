Меня лично очень интересовал факт того, что коллаборанты перестают стрелять, когда действующий президент Украины приезжает на передовую. Честно, на донецкой кухне непонятно было причину, по которой не накрывали градами или еще какими рсзо квадрат, где находилось первое лицо государства, ведь снарядов и техники рф поставила для "храшданской войны" достаточно. Не знаю, что об этом думают вне оккупации, расскажу лучше то, что об этом говорят в оккупации представители мыгыбы дыныры. Уровень информации - полковник, правда это или неправда - хз.

Итак, орки прекрасно знают время и место прибытия президента на передовую, русская разведка об этом оповещает коллаборантов за 2-3 дня. Ну, а после этого начинается самое интересное

После того, как военам дыныры сообщают, куда президент приехал, русские кураторы оглашают приказ: ни одно орудие не должно выстрелить в сторону местонахождения первого лица Украины. Особо буйных орков убирают с линии фронта, за невыполнение приказа могут вплоть до того, что расстрелять на месте. Ну а вообще нарушителям светит тюрьма минимум.

Ни минометчики, ни снайпера, ни автоматчики не имеют права нарушить приказ, ибо русские кураторы четко заявляют - если с головы президента упадет хоть один волос, рф потом не отмажется. От понимания того, что можно накрыть артиллерией первое лицо хвошиздского государства, но этого не дают сделать, коллаборантов люто бычит. Правда, в качестве успокоительного, кураторы говорят оркам прямо: убьете президента, останетесь сами против всУ.

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Статус цепной собаки, которая гавкает по приказу из кремля, не устраивает коллаборантов. Но что они могут сделать? Выбор у них невелик: нарушили приказ - их уничтожат сначала свои же, а потом всУ, не нарушили приказ - значит ручные обезьяны, но зато живые[по крайней мере пока]. Да, у многих пособников оккупантов после приезда главы государства в район линии фронта, наступает разочарование и понимание того, что они выполняют функцию пушечного мяса, декораций с кишками и не более того. Но и обратной дороги нет, в мирную жизнь уже не вернуться. И от этого у коллаборантов люто полыхает.

Русские кураторы же объясняют позицию по поводу запрета на ведение огня очень просто: после ранения или убийства президента Украины санкции загонят рф если не в каменный век, то в миллиардные долги точно. А это значит, что так называемой элите рф будет как минимум наплевать на то, как крошат на салаты коллаборантов и предателей на Донбассе + что там с боекомплектом у дынырийцев, лынырийцев и прочих мифических сущностей. Русские будут тупо спасать свои деньги и забьют на народ бимбасы. От такая простая теорема.

И неважно, какая фамилия у президента в случае запрета на ведение огня. Важно то, что рф понимает последствия убийства или ранения первого лица Украины, что рф готова в любой момент, тупо ради сохранения денег, слить как дыныры, так и лыныры + то, что сами коллаборанты после приездов президента Украины на передовую или в район линии разграничения, истерят и воют от бессилия и понимания - они - это тупое безвольное мясо, которое не имеет право голоса. И это прекрасно, как по мне.

Мораль проста - за деньги рф сольет любую идею. От такая духовность.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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