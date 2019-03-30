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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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"Орден Иуды" отменяется? Роспропаганда переобувается

6.8тЧитати матеріал російською

Птица на хвосте из мыгыбы дыныры принесла новость о том, что так называемого митинга 31 марта в оккупированном рф Донецке не будет. Эту же новость подтверждают как обычные гражданские, так и воены дынырийского ордена святого стакана. Ща немножко расскажу о том, почему так произошло и кто виноват.

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Первое: между людьми Пушилина и Ананченко начался скандал. Русский куратор предъявляет Пушилину обвинения в рукожопости исполнителей, мол раньше времени об операции "орден Иуды" заявили в сми, а этого делать было нельзя, ибо получился фальстарт. Ну и плюс Укры узнали откуда-то о подробностях проведения митинга в Донецке и выставили оккупационные власти идиотами.

Второе - это отдельная хохма. Честно, я не знаю сколько несчастных кинут на подвал за так называемый "орден для Порошенко" с тремя грамматическими ошибками, но Москва с этого тупо в шоке: Пушилина назвали рагулем макеевским в присутствии подчиненных, а дынырийский владыка смолчал в тряпочку, чем вызвал приступ хохота даже у своих телохранителей.

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Третье - это бабло, конечно. Деньги на проведение акции оккупационные власти тупо попилили, Москва в шоке от аппетитов пушилина и компании + за фальстарт в сми ищут виновных, на которых повесят часть расходов, мол если б не написали так рано, то все было б зашибись. Короче, все как всегда: большие дядьки набили карманы деньгами, а виноваты и должны будут те, кто выполнял приказы больших дядек[рышпублика для людев, йопт].

Четвертое - это нежелание обычных граждан в оккупации участвовать в фарсе под названием митинг в качестве декораций. Нет, эти люди не стали вдруг патриотами, неа. Просто до ваты тихонько доходит, что не так страшны обстрелы Хунты, как фсб-шные провокации [в убийство захарченко Украинскими спецслужбами не верит никто, даже идейные орки и вата].

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Пятое - скептицизм декораций, подставок под флажки или обычных цивильных. Не очень хочется людям участвовать в массовой мастурбации, если реально от этого КПД ноль: кандидат от рф, по типу януковича 2, не проходит в кресло президента Украины, хоть ты митингуй, хоть не митингуй. Ну и плюс до ваты тихонько доходит, что если кремль не устраивает будущий президент Украины, то в Донецке попытаться повлиять на результат - это такая же по тупости затея, как и собрать митинг в Зимбабве с танцами вокруг бананов и требовать отставки Трампа. Та и смысл кукарекать на камеры для рф, если рф не собирается присоединять Донбасс? Это тоже понимает даже идейнутая вата .

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Шестое - я хочу поздравить оккупационные власти с Победой. Честно, за все годы оккупации, уровень ненависти к Пушилиным и прочим шариковым не был настолько высоким. И все это сделано за рубли + за деньги налогоплательщиков рф. Пацаны, не останавливайтесь, продолжайте в том же духе

Седьмое, последнее. Птица из мыгыбы дыныры говорит о том, что так называемый митинг с вручением "медали Иуды для Порошенко" отменят из-за угрозы терракта, мол президент Украины обиделся и послал шахидов из Тернополя мстить. Ну или что-то в этом роде

Одним словом, завтра скучно не будет, как вне оккупации, так и в оккупированном рф Донецке. Наблюдаем.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Автор
Фашик ДонецькийФашик Донецький
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Что это фаршированое животное здесь наплело????..... Ничего не понял....... какие то ордена.... митинги ... рагули... что оно покурило?
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Иппу Хахлов снова и снова, https://www.youtube.com/watch?v=ddxAMcS_qDE
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Gordon Yury
Gordon Yury
Иппу Хахлов снова и снова, прикидываешься, что ничего не знал? Смешно... Вот в этом вся суть московита!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Хорошо написано, московитам даже сказать нечего!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Коллективный "Орден Иуды", кстати, можно смело вручить Быдлороссии ватанам, но тут есть одно но, 96% этого быдла генетическое цапьё, завезённое при Совке, а цапья предательство, мерзость, хамство, тупорылость и подлость - исконно-духовная, сокрально-национальная черта
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