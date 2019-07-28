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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Новости из концлагеря. Обиженные недоросы устроили цирк с конями

48.4т Читати матеріал російською

В дынырийском недоцарстве или в недоросском недогосударстве всегда нескучно. Вообще. Ща немного расскажу про цирк с конями, который вчера был в оккупированном рф Донецке

Итак, после дебильного шоу с так называемым "обращением народа бимбасы к Зеленскому", часть дынырийского стада разделилась на 2 лагеря: одним уже все равно какая вывеска будет у раздолбанного рф региона, их устроит даже флаг Гондураса, а вторые, так называемые радикалы или альфа рюцкие, обиделись, мол какая н*х Украина и чего обращаться к Зеленскому.

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Не ржать - обиженные недоросы, которые типа радикалы, захотели записать свое обращение в спортлото. Правда, обращение должно было быть не к Зеленскому, а к путину: мол, полтораметровый, прызнай выбор норода бимбасы и все такое. И собирались они, обиженки то есть, сделать все это на камеры сми, во всех городах недоросского халифата дыныры. Даже провели типа информкампании, мол все кто не хотят в Украину, приходите, пошумим.

Биндер нема, солдат НАТО тоже, а значит рышпублика "народная"? Ага, щас. Оккупационные власти, которых поставил управлять регионом кремль, "неожиданно" взяли и запретили типа несанкционированный митинг 27 числа во всех городах оккупированной рф части Донецкой области.

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Кстати, обиженные, которые типа радикалы-недоросы, хотели и рассчитывали собрать на центральной площади Донецка 3-4 тысячи человек. Но в итоге получился цирк с конями, а не грандиозный марш типа несогласных: всего собралось от силы аж 300 коллаборантов, которых тупо развернули и сказали, мол топайте домой бегом и уже, нех*р идти против так называемой линии партии дыныры. Даже комендант и гауляйтер оккупированного рф Донецка приехал к обиженкам и сказал, мол пнх, нефиг делать контент для Украинских сми.

Также на типа митинге, где коллаборанты должны были записать обращение к полтораметровому, мол признай пожалуйста, сцарь, выбор бимбасы, должны были быть террористы в камуфляже, они же "армия дыныры". Но и тут ватных "радикалов" ждало разочарование: типа военных тупо не отпустили из частей военных и пригрозили о серьезных последствиях, если кто будет замечен на "митинге несогласных".

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В итоге затея с обращением "радикалов" к ввх провалилась, ибо гавкать можно в Донецке только если это одобряет кремль, а запреты на типа несанкционированный митинг санкционировал лично ммм-щик пушилин. Коллаборанты очень обиделись опять и теперь кажуть шо пушилин - это ваааще предатель норода бимбасы.

Мораль проста. На оккупированных есть только одно мнение, одна линия партии, один правильный путь. И определяет это все не нород бимбасы, не шахтеры, не металлурги и т д, а кремль. Точка. На шестой год войны даже коллаборанты поняли: вся эти крики о независимости" - хрень, фикция и красивые лозунги для дебилов. Ну, а когда, сколько раз, в

какую сторону и на кого лаять- все решает москва.

Поздравляю коллаборантов -"радикалов" с "прозрением". Добро пожаловать в русский концлагерь под названием дыныры. Конец.

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Фашик Донецький Фашик Донецький
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Американское правительство хочет видеть премьер-министром Украины человека, независимого от президента страны Владимира Зеленского, сообщил источник в политических кругах. После визита в Украину специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера источник сообщил, что новым главой украинского правительства должен быть человек, который будет прислушиваться к рекомендациям Запада Об этом сообщает Рамблер.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Мошковский Сергей , текст написан в той манере в какой говорят "русскоязычные" на Донбассе , как хочешь так и понимай .
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