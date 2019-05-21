Многие с началом войны узнали о том, что есть такое как ДКЗХИ. Это казенный завод химический изделий, который расположен недалеко от ДАПа.

При СССР там производили снаряды и немного невоенной продукции, при Украине, до войны, на заводе изготавливали промышленную взрывчатку, БК и утилизировали мины по контракту. Работала была опасная, но все заказы Украина оплачивала, средняя зарплата по цеху была от 4 тыс. грн.

Ну, а 2014 году в Донецк пришел рюцке мир и рюцке быдло. Статья будет именно об этом.

Итак, начнем с самого начала. Первое, что сделали коллаборанты, когда захватили завод - это арестовали охрану. Правда, большинство охранников, совершенно не сопротивляясь, перешло на сторону зла.

Коллаборантов очень удивило то, что на заводе было реально много латуни, цинка и т. д. и шо это никто не сдает на металл. Также предатели были в шоке от количества гегксогена и вагонов с неразобранными минами, которые тупо лежали и стояли на железнодорожных путях.

После захвата завода, коллаборанты выставили свою охрану и поставили задачу производить мины и взрывчатые вещества. Также кураторы из рф, дали приказ поставить на территории завода людев из батальона "Восток". Позже, когда сформировалась так называемая "республиканская гвардия", функции охраны перешли именно "гвардейцам".

Одним словом, после захвата предприятия, на заводе начали производить мины для коллаборантов и разный боекоплект. Кстати, храшданская война - это когда летом 2014 года на ДКЗХИ приезжают знаменитые камазы из рф, типа гуманитарка. Белых камазов первых заехало на территорию завода 6 штук, они разгрузили мешки с непонятной хренью [в Донецке это называется "русская тушенка", ага].

Ну, а потом начался п*здорез. Снаряды начали прилетать на территорию завода и выводить из строя оборудование. Для тех, кого родили на бетонный пол в воронеже, объясняю причину прилетов на территорию завода: там базировались танки и рсзо, которые несли мирный мир в сторону всУ, потому и прилетала ответка.

Первое точное попадание было в стоянку вагонов с неразобранными минами и снарядами. Тогда ах*ел весь Донецк, ибо взрывная волна прошла почти по всему городу. Роспропаганда верещит про атомную бимбу, точку Ху и т. д, но это бред. Укры просто хорошо попали: в радиусе 500 метров было все разбито, не осталось даже пылинки от тех, кто находился в месте взрыва, остался тупо кратер. Местные пропагандистские сми получили команду ни за что не светить удачное попадание Укров, а верещать про точку У и прочий бред.

Вот, кстати фото попадания. Взято из соцсетей.

Ну, а война, тем временем продолжалась, рушились цеха и хозпостройки. Так называемая охрана завода была в шоке и сидела в подвалах сутками, ведь роспропаганда не говорила о том, что Укры умеют стрелять и вообще давать ответку. Военные части коллаборантов передвигались по территории завода как крысы, мелкими перебежками и сразу лупили в сторону всУ изо всех орудий, как только была возможность.

В итоге на территории ДКЗХИ остались только разбитые цеха. Но! Под землей все было нормально, производство боекомплекта не прекращалось. Также в подземных цехах завода прятали снаряды крупного калибра и рсзо град.

Кстати, сами орки были в шоке от качества снарядов, которые производили на заводе и от того, где это все хранилось: снаряды и боеприпасы были часто ржавыми, возились поначалу тупо в мешках, а хранили БК в цехах, от которых до жилсектора было 500-600 метров максимум

После того, как на территории завода произошли первые непроизвольные детонации, охране завода была дана команда усилить проверки сотрудников, а пропагандистским сми было сказано списывать все на Хунту. Кстати, первый взрыв произошел на ДКЗХИ по тупости: электрик, когда чинил проводку, устроил пожар в помещении насосной станции. Увидев дым, Укры отработали артой туда же [шоб тараканы не сбежали]. Попали фошизды вновь удачно - снаряд пробил одну из балок, в итоге у орков случилась массовая отправка в ад 20-30 коллаборантов, а цех был разрушен в хлам.

Далее рассказ будет от первого лица, чтобы показать весь бардак, который в голове у боевой абизяны дрындыды.

Если не ошибаюсь, по заводу точно били точкой У, трижды. Трижды мы вроде как находили двигатель от ракеты, но сбить ее не могли не мы, не кадровые военные рф, которые находились на территории завода. Наше ПВО вроде и пыталась помешать попаданию ракеты, но мы никак не могли вычислить траекторию, поэтому все время лупили мимо. Ну, а когда прилетала точка У, неверующих на территории не оставалось от слова совсем, мы тупо молились.

На заводе было много взрывов по неосторожности и халатности, правда все это списывали на Хунту. Смешно было читать в местных сми про 100500-ю точку У, которая прилетала на территорию завода, в то время как после каждого взрыва по тупости приезжала комиссия из рф+ местная гопота и они дружно приходили к выводу, что еб*нуло из-за элементарного рукожопства. Да, мирняк после взрывов на территории завода по неосторожности, свалил с близлежащих домов почти весь, остались только старики, которые жили в подвалах в основном.

Я был на ДКЗХИ начальником караула, знал что происходит реально, а не из интернета. В наши задачи входила охрана военного объекта, досмотр работников и выявление шпийонов среди работяг. Также на заводе была особенная группа россиян, они занимались непонятно чем и перед нами не отчитывались никогда, говорили, шо их работа сугубо и только для рф. Помню, как в один из дней на участке завода, где были только русские, то ли прилетело, то русские нарукожопили шось - еб*нуло так, что столб огня и дыма поднялся на несколько десятков метров вверх, а взрывная волна раскидала кучочки русской души тупо по всему заводу.

Вообще после каждого взрыва мы должны были восстанавливать периметр забора завода, чтоб местные не шастали и не увидели ненужного. Были, кстати и уникумы среди местных - мирняк шастал за металлолом несмотря на обстрелы.

Про хранилище ядерных отходов мы знали и охраняли его. Правда, мы боялись близко к нему подходить - нуегонах, так сказать. Несколько раз на территорию хранилища русские даже пустили обсе, которые снимали какие-то показания и уезжали.

Прямым попаданий по месту захоронения ядерных отходов не было ни разу, Укры как будто специально били немного мимо. Правда, каждый разрыв снаряда, который происходил в районе ядерного могильника, вганял всех в холодный пот, русские крестились и молились всем богам, чтоб туды не попало прицельно. А вообще и мы, и русские, старались обходить могильник десятой дорогой, береженого бог бережет, так сказать

За время моей службы начальником караула на ДКЗХИ было там 5 взрывов особой мощности. Эти взрывы уничтожили полностью заднюю часть завода, оставив только строения возле главной проходной завода. Из 9 цехов завода работает 4-5, остальные либо хлам, либо вывезены в рф, либо как вспомогательные и работают как карта ляжет. Площадка, где находились склады и путевое хозяйство, сейчас напоминает поверхность Луны или Марса - там тупо впадины и кратеры.

Фактически завод перестал существовать как предприятие в 2016 году, когда остатки взрывчатки и боеприпасов вывезли, а взамен оставили на территории ДКЗХИ бронетехнику и минометы. Что там сейчас клепают на оставшихся станках - хз, одному богу это известно.

Территорию завода сейчас занимает подразделение "купол". Также на предприятии множество блиндажей и капониров. Купол имеет боекомплект для обороны и возможного прорыва Укров, так называемую "отведеночку". Коллаборанты на заводе часто и систематически бухают, поэтому внештатные ситуации после водяры с кадровыми военными рф - это не редкость + русские относятся к нам, местным военам, как к рабам или к мясу, а это лишь подливает масла в огонь

Большинство продукции завода уходило на нужды армии дыныры и на шахты [взрывчатка в основном]. Завод тихонько пилят на металлолом, некоторые станки, которые не нужны рф оставили и спрятали, остальное режется и вывозится.

Хранилище ядерных отходов круглосуточно под усиленной охраной. Так называемое мчс дыныры засыпало могильник граншлаком и каменной крошкой, чтобы уменьшить возможную силу удара от попадания снаряда в этот участок.

За время моей службы на ДКЗХИ приезжали 10 "гуманитарных" конвоев из рф на территорию предприятия. Правда, после того как то ли мина прилетела, то ли русская рукожопость сыграла злую шутку и взлетели на воздух 5 белых камазов+4 авто изрешетило осколками, русскими было принято решение больше на завод ничего не поставлять, а везти всю "гуманитарную тушенку" на центральный склад "минобороны дыныры" . Кстати, первый "гуманитарный конвой" из рф вывез 25 машин оборудования завода в немытую, а директриса предприятия любезно подсказывала шо нужно брать.

Вообще завод использовался на полную до захвата Иловайска, русские везли туда черный порох, аммонит, запчасти к станкам и т д. После захвата кадровыми военными из рф Иловайска, завод уже не так сильно использовался для производства боеприпасов, ибо русские начали везти всякие мирные ништяки по жд.

Мораль. Передаю привет роспропагандистам. Попробуйте опровергнуть вышенаписанное. С неуважением, житель Украинского города Донецка [ не путать со всякими жопоросиями].

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