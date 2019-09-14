Давайте поговорим о буднях коллаборантов, особенно о тех, кто пришли из ниоткуда и не воины от слова совсем. Взять того же сменщика моторылы, жогу владимира или позывного воху из опг дыныры спарта - это чувак, который боится передовой как кремль того, что в Украине все начнут разговаривать на Украинском. Правда, когда воха в тылу - он ну вааааще апассный тип, хотя реально - это бывшая шестерка собаки - арсена павлова и доносчик.

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Не так давно воха опять налажал и по крупному: он лично прострелил ногу в кабинете коллаборанту по фамилии Рыжков. Рыжков, он же позывной Веселый, он же командир 2-го отделения 2-й группы 2-й роты опз спарта немножко удивился, шо начальник, то есть воха, вообще перестал чувствовать землю под ногами и обиделся. Очень.

Воха вообще интересный персонаж: это бывшая шестерка, неожиданно ставшая князем, которая считает себя чуть ли не богом. Воха вызывает отвращение и ненависть даже уже у своих бойцов, ведь систематически лично избивает и молодняк, и обстрелянных бойцов, так называемыхвытиранов дыныры. Самое эпичное то, что жога, он же воха, он же командир опг спарта, тупо старается быть похожим на дохлого моторылу иименно у него украл привычку наказывать провинившихся бойцов с помощью кулаков и с применением личного табельного оружия [ну, любит чувак стрелять по рукам и ногам, а шо тут такого ?].

Со стороны наказания от вохи выглядят эпично, ведь подчиненные жоги понимают, что все эти понты со стрельбой - это не более, чем попытка вохи заставить уважать командира, себя то есть, или бояться. А почему? Потому что боец или полководец бывшей из шестерки и мальчика на побегушках никакой, скорее жигули выиграют формулу 1, чем воха заставит бойцов опг спарта себя уважать как бойца.

Кстати, так называемая "генпрокуратура дыныры" и мыгыбы дыныры начали служебную проверку в в/ч 08806 по причине умалчивания фактов ранения коллаборанта рыжкова, которому прострелил ногу воха в личном кабинете.

По инсайдерской информации, командиру опг спарта придется несладко, ведь вскрылся факт того, что воха также прострелил ногу коллаборанту козаренко, который также известен как позывной боксер и командир 2-го отделения 4 группы+который был уволен из рядов опг спарта задним числом после ранения из табельного оружия жоги.

Одним словом, у так называемого командира спарты сейчас еще та проблема: нужно "порешать" сразу 2 ранения из личного табельного + 2 увольнения из рядов опг спарта задним числом. Правда, шансы у жоги есть пропетлять: начштаба опг спарта - это папик вохи, жога артем владимирович или позывной колыма.

Эпилог. Думаю, воха скоро увидит моторыло, ибо именно по его вине миф об "элитном" отряде дыныры под названием спарта развеялся как дым: среди коллаборантов теперь опг спарта воспринимается не как супер-пупер боевое подразделение, а как отряд с наглухо ебн*тым командиром, который по пьяне легко может избить или ранить

подчиненного без последствий.

Ждем дрг Хунты, короче. Пошел за попкорном.

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