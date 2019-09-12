Был на футболе. В Днепре. Днепропетровск сдох как совок, если кто забыл и до сих пор не понял. Ща немного опишу то, что увидел вне оккупации.

Преамбула. До войны Донбасс Арена, лично для меня была лучшим стадионом страны, но ... Но спасибо рф за то, что асвабадила Донецк и от мирной жизни, и от футбола. Никогда не забуду проявления "любви" от россии к Донбассу и последствий асвабаждения. Носорогвамбрат, россияне. Конец

Но давайте поговорим про сам матч и атмосферу возле стадиона в целом.

Итак, первое: матч сборной Украины начинался в 21:30, а значит приехать нужно было заранее. Знаете, номер маршрутки, которая ездит в Донецке в 21:30? А в 21:00? Таких нет. Вообще. А вот русскоговорящем, но не асвабажденном всяким быдлом Днепре, ходит общественный траснспорт в это время и это значит, что до 21:30 можно спокойно приехать на стадион, и после 12 ночи на трамвае, и даже на маршрутке после матча.

В оккупированном же рф Донецке в это время, особенно после 11 ночи, можно уехать разве на подвал или в комендатуру. Но об этом не принято говорить в пропагандистских сми на оккупированных, правда? Лицемеры, с*ка.

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Второе - это конечно же патрули. В Донецке даже Дункан Маклауд и вампиры носят с собой документы, ибо без документов ходить по улице не то чтобы стремно, а очень стремно. Жители оккупированных рф территорий согласятся со мной: есть более гуманные способы испортить себе здоровье, ибо то, что с тобой может сделать вооруженный придурок или придурки в комендатуре, если ты без документов попался в лапы коллаборантам, знает только генератор случайных чисел.

Для покусанных скобеевой объясняю немножко разницу по патрулям: в Днепре их просто нет, а в Донецке есть. Все. Ты не дергаешься от вида полицейских как от вида полицаев дыныры, не быкуй и ничего тебе не будет. Конец.

Да, кстати - хочу сказать отдельное спасибо матча персоналу стадиона, который обслуживал матч сборной Украины: так как билеты на футбол покупались по паспорту, то документы я взял с собой. Не знаю по каким причинам у меня решили проверить документы работники стадиона при входе, но увидев донецкую прописку парни просто улыбнулись и сказали: Вітаємо на вільній землі. Все. И это в русскоговорящем Днепре. Спасибо, парни, это было реально круто.

Слышали грохот и шипение? Это роспропаганда исходит на говно, ибо такое нечем крыть от слова совсем.

Украина - Нигерия Vitalii Vitleo

Далее. Про сам матч. Сборная Украины играла товарищеский матч с Нигерией, а значит, если верить роспропаганде, биндеры должны были показать всю свою ноциздско-фошиздскую натуру, ведь приехали играть в футбол представители низшей расы и все такое.

Только не было нихрена подобного в Днепре, даже зигу никто не кинул. Никто не бросался бананами, как это любят в рф, никто не передразнивал футболистов сборной Нигерии, никаких немецких флагов и прочих больных фантазий, которые имеются у представителей самой бухающей нации, на стадионе не было.

Какие-то неправильные фошизды в Днепре: негров не унижают, хайль гитлер не кричат на стадионе, ни скинхедов, ни виселиц для русскоговорящих, них*ра. Поздравляю Днепр и его жителей с тем, что они становятся обычным европейским городом, где зрители приходят на стадион посмотреть футбол, а не поунижать соперника. Мой же город за 5 лет оккупации деградировал и превратился в провинцию с вооруженными дебилами на улицах пустующим футбольным стадионом. Завидую жителям Днепра по доброму, так держать.

Рюцке изык. Ща скажу то, что порвет в хлам все шаблоны роспропаганде : в Днепре зрители матча и болельщики, которые между собой общаются на русском знают гимн Украины, умеют его петь и, после исполнения гимна, с челюстью у них все в порядке. Их не бычит и не выворачивает наизнанку при Украинской речи, как это происходит у ваты. В одном секторе, на соседних сиденьях, на одном и том же футбольном стадионе спокойно сидели и общались те, кто разговаривают в повседневной жизни на русском и те, кто на Украинском. Не дрались, не мерялись патриотическими письками, они просто пришли поддержать сборную по футболу Своей страны. И да - отдельное спасибо всем болельщикам, присутствовавшим на матче за исполнение Гимна Украины без музыки перед началом матча - это было нереально круто. Уверен, что Донецк и Луганск после деоккупации смогут не хуже.

Челюсти. Совсем забыл про них написать. Может мне показалось, но лично я подметил интересную вещь: 99% выкриков болельщиков с использованием слова Украина были через -ï- , а не через русскую -и-. Прошу заметить, что ни одна русскоговорящая челюсть у болельщиков Днепра при этом не пострадала.

Также хочу отметить то, что минимум картонок в цвете флага Украины было выброшено и как бережно болельщики после матча выходили с этим всем после матча. За эти цвета убивают 6-й год подряд, если кто забыл, спасибо болельщикам, пришедшим на стадион, за то, что понимают это.

Ультрас - это отдельные красавцы. Мог ли представить киселев то, что в русскоговорящем Днепре будут петь всемирно известную песню про путина на футбольном стадионе во время проведения международного матча или "Червону руту"? Думаю, ватник кобзон, бывший почетный житель Днепра, раз 500 вчера перевернулся в могиле. Ну и х*й с ним.

Флаги. Очень обрадовало то, что многие люди шли на матч сборной Украины со своими флагами, причем четко было видно, что некоторые шли с боевыми флагами или подписанными бойцами. И при этом многие люди, которые шли на стадион, разговаривали на русском. С флагами Украины в руках. Если бы это увидел киселев, он бы сел на двойной шпагат, от которого у волочковой случилась бы истерика: такое зрелище - это полный разрыв шаблона для любого пропагандиста рф, это пожар ниже пояса у любого ватана по уровню выше, чем когда горела Сибирь. Было реально круто видеть флаги Украины на стадионе в русскоговорящем, с*ка, городе Днепре. Спасибо

После окончания игры люди, болельщики пели и кричали кричалки, в том числе биндеровские. На улицах не было патрулей, никто ни к кому не цеплялся с проверкой документов. Правда, очень выделялись в толпе болельщиков те, кто приехали с оккупации: они постоянно оглядывались, у них были подняты плечи + они ждали подвоха, поэтому их лица были напряжены [жители оккупированных понимают о чем я] - конченый комендантский час дает о себе знать, так сказать.

Эпилог. Спасибо стадиону Днепра и болельщикам за теплый прием, за глоток свободы. Грустно лишь то, что вне оккупации осознаешь цивилизационную пропасть между бывшим европейским городом Донецком, которая образовалась благодаря больным пенсионерам кремля и росбыдлу. Носорогвамбрат, россияне. Носорог ваш брат.

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