Фасад Gulliver – головна афіша міста

Унікальний фасад БФК Gulliver – це колосальна конструкція, розмір якої становить 17 000 кв. м. На сьогодні вона є найбільшим реалізованим проєктом в Європі. Розташована в самому центрі столиці, грандіозна будівля Gulliver завдяки підсвічуванню свого фасаду створює настрій для киян і гостей столиці.

Мета фасаду – бути головною афішею міста та у такий спосіб інформувати людей про важливі події в місті та країні. Наприклад, про тиждень моди Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, проведення Євробачення, футбольних матчів та різноманітних чемпіонатів. Протягом 5 років Gulliver підтримує такі важливі акції, як: День допомоги недоношеним діткам, тваринам і UAnimals, фонд синдрому дауна, БФ Tabletochki.

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Реклама на фасаді БФК Gulliver

Також інформуємо про місяць боротьби з раком жіночих грудей, підсвічуємо фасад для різних ініціатив ООН, транслюємо головну премію країни Teacher prize, разом відзначаємо День незалежності України і День вишиванки. Наше завдання – формувати знання киян про різні події.

Під час пандемії Gulliver інформаційно підтримав МОЗ, щодня публікуючи статистику і правила поведінки в громадських місцях. Разом з UNICEF був реалізований великий і дуже важливий проєкт про героїв, які протягом жорсткого карантину підтримували життєдіяльність нашої країни.

Фасад Gulliver є і рекламним майданчиком. На ньому були розміщені рекламні повідомлення таких брендів, як: Mercedes, Procter & Gamble, "Київстар", OBOZREVATEL, а також посольств різних країн, футбольних і хокейних клубів, кандидатів у місцеві органи влади України 2020 і багато іншої інформації.