Фасад Gulliver – головна афіша міста

Унікальний фасад БФК Gulliver – це колосальна конструкція, розмір якої становить 17 000 кв. м. На сьогодні вона є найбільшим реалізованим проєктом в Європі. Розташована в самому центрі столиці, грандіозна будівля Gulliver завдяки підсвічуванню свого фасаду створює настрій для киян і гостей столиці.

Мета фасаду – бути головною афішею міста та у такий спосіб інформувати людей про важливі події в місті та країні. Наприклад, про тиждень моди Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, проведення Євробачення, футбольних матчів та різноманітних чемпіонатів. Протягом 5 років Gulliver підтримує такі важливі акції, як: День допомоги недоношеним діткам, тваринам і UAnimals, фонд синдрому дауна, БФ Tabletochki.

Також інформуємо про місяць боротьби з раком жіночих грудей, підсвічуємо фасад для різних ініціатив ООН, транслюємо головну премію країни Teacher prize, разом відзначаємо День незалежності України і День вишиванки. Наше завдання – формувати знання киян про різні події.

Під час пандемії Gulliver інформаційно підтримав МОЗ, щодня публікуючи статистику і правила поведінки в громадських місцях. Разом з UNICEF був реалізований великий і дуже важливий проєкт про героїв, які протягом жорсткого карантину підтримували життєдіяльність нашої країни.

Фасад Gulliver є і рекламним майданчиком. На ньому були розміщені рекламні повідомлення таких брендів, як: Mercedes, Procter & Gamble, "Київстар", OBOZREVATEL, а також посольств різних країн, футбольних і хокейних клубів, кандидатів у місцеві органи влади України 2020 і багато іншої інформації.