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19 листопада • оновлено в 00:50
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"Загнати в межі села Кучкіно!" Фаріон закликала знищити культуру Росії

1.7т
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Народна депутатка VII скликання від "Свободи", мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що Україні потрібно загнати Росію в її історичні межі та заблокувати розвиток країни-агресора.

Відео свого виступу вона опублікувала на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Відносно розпаду Росії. Це базові тези, які свого часу у Львові ще в 1913 році озвучив Дмитро Донцов. Я – націоналістка і сповідую принципи Донцова. Україна стане самостійною і самодостатньою державою тільки тоді, коли Росія ввійде в межі села Кучкіно", – заявила вона.

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Фаріон закликала знищити культуру Росії

Фаріон закликала знищити культуру Росії

Скріншот із відео

За словами Фаріон, це населений пункт, який виник на берегах гниловодної річки, названої "Моска Ава". "Це наше завдання – завести їх у ці етнічні межі, з яких вони починалися. Заблокувати розвиток їх мови, культури і присутності в Україні та інших республіках СРСР", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон заявила, що Росія не може жити без України, оскільки наша країна створила її.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
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Ukraine The
Ukraine The
Как управлять галактикой не привлекая внимания санитаров. А если серьезно, то давно бы отвели ее к ветеринару, чтоб усыпил. Она же мучается.
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4
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
скакуасы, пожалейте вы эту больную бабку. Сделайте ей укол живительной эвтаназии)
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Mega Death
Mega Death
Рассмешила))) Это животное историю не учила в школе)))
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