"Загнати в межі села Кучкіно!" Фаріон закликала знищити культуру Росії

Народна депутатка VII скликання від "Свободи", мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що Україні потрібно загнати Росію в її історичні межі та заблокувати розвиток країни-агресора.
Відео свого виступу вона опублікувала на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Відносно розпаду Росії. Це базові тези, які свого часу у Львові ще в 1913 році озвучив Дмитро Донцов. Я – націоналістка і сповідую принципи Донцова. Україна стане самостійною і самодостатньою державою тільки тоді, коли Росія ввійде в межі села Кучкіно", – заявила вона.
Фаріон закликала знищити культуру Росії
Скріншот із відео
За словами Фаріон, це населений пункт, який виник на берегах гниловодної річки, названої "Моска Ава". "Це наше завдання – завести їх у ці етнічні межі, з яких вони починалися. Заблокувати розвиток їх мови, культури і присутності в Україні та інших республіках СРСР", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон заявила, що Росія не може жити без України, оскільки наша країна створила її.
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