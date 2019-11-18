"Загнати в межі села Кучкіно!" Фаріон закликала знищити культуру Росії

Народна депутатка VII скликання від "Свободи", мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що Україні потрібно загнати Росію в її історичні межі та заблокувати розвиток країни-агресора.

Відео свого виступу вона опублікувала на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Відносно розпаду Росії. Це базові тези, які свого часу у Львові ще в 1913 році озвучив Дмитро Донцов. Я – націоналістка і сповідую принципи Донцова. Україна стане самостійною і самодостатньою державою тільки тоді, коли Росія ввійде в межі села Кучкіно", – заявила вона.

Фаріон закликала знищити культуру Росії Скріншот із відео

За словами Фаріон, це населений пункт, який виник на берегах гниловодної річки, названої "Моска Ава". "Це наше завдання – завести їх у ці етнічні межі, з яких вони починалися. Заблокувати розвиток їх мови, культури і присутності в Україні та інших республіках СРСР", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фаріон заявила, що Росія не може жити без України, оскільки наша країна створила її.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!