Фаріон – про російськомовних в Україні: хай пакують манатки і їдуть в Московію

Народна депутатка України сьомого скликання Ірина Фаріон (ВО "Свобода") звернулася із жорстким закликом до російськомовних громадян України.

В ефірі "4 каналу" вона висловила переконання в тому, що ці люди мусять зібрати свої речі та залишити країну. Також колишня політикиня наголосила, що термін "російськомовне населення", на її думку, є побутовим штампом, який застосовується щодо "скигліїв та маргіналів" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Їх історична батьківщина – Московія. Я дуже хочу, щоб їм там було комфортно. Упакували манатки – і туди поїхали", – висловилася Фаріон.

Вона саркастично зазначила, що оскільки російськомовним українцям не вистачило майже 30 років незалежності для українізації, значить їм необхідно дати їм ще десять.

"Може, їм ще 10 треба, як той Мойсей, що ходив по пустелі, кажуть, нафту шукав, щоб вони нарешті усвідомили?" – обурилася екснардепка.

Також Фаріон заявила, що кожен українець, котри спілкується російською мовою, є головним трофеєм Путіна, який притягує російську армію в Україну. "Вони своєю мовою нас розстрілюють", – сказала вона.

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