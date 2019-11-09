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9 листопада • оновлено в 17:42
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"Є тільки м*скаль!" Фаріон зробила провокаційну заяву про російськомовних воїнів ЗСУ

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Колишня нардепка від "Свободи" Ірина Фаріон назвала російськомовних українських воїнів, які захищають країну на Донбасі, москалями.

Про це вона сказала в програмі "Юркевич. Акценти". Відео з'явилося на YouTube-каналі експолітикині (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Крім того, жінка обізвала громадян України, які розмовляють російською мовою, мудаками.

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"Розповідають вам про російськомовних воїнів – красиво. А ви знаєте, що є закон про збройні сили, стаття 13-а? І я не збираюся з вами говорити в площині "комфортно вам чи не комфортно"... Якщо законів у державі не виконують, то ця держава стає смішною", – заявила Фаріон.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Скрін відео

"Чому з України злі люди сміються? Та тому що українці не вміють навіть, спираючись на власні закони, поставити на місце якихось мудаків, я інакше не можу їх назвати. Ці мудаки, напевне, не "доганяють", що є рішення Конституційного суду...

Ось прийти з ним, із цим рішенням, до того мудака, і сказати: "Ти читати вмієш? Не вмієш? Скільки тобі років, купи собі буквар!" – додала вона.

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Фаріон вважає, що чим агресивніше суспільство буде "наїжджати" на російськомовних, "тим швидше вони впадуть у паніку" і або виїдуть із країни, або вивчать мову.

"Нема російськомовного українця – є або москаль, або українець. Перестаньте вимахуватися!" – емоційно заявила вона.

Журналістка відповіла, що воїнів, які захищають Україну на Донбасі й говорять російською, називати москалями не можна.

"Я можу їх запросто назвати москалями. Чому ви говорите російською, ви живете на якій землі?" – відповіла Фаріон.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Ірина Фаріон заявила, що Україна не зможе побудувати сильну державу, поки повністю не позбудеться від російської мови на своїй території.

Зі свого боку письменниця Лариса Ніцой жорстко відповіла прихильникам думки про те, що російськомовні захисники України нібито виступають проти української мови. Такими твердженнями, як сказала вона, люблять маніпулювати тільки "тилові щурі".

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Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Теги
українська мова російська мова видео скандали Збройні сили України
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Федоров Федор
Федоров Федор
Было бы неплохо, если бы она укромовных и русскоговорящих к карателей между собой лбами столкнула.
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Таев Иван
Таев Иван
А, вот тут соглашусь. Чистопородная "украинка" Фариониха, эбанутая на весь подкастрюльник, неожиданно права. Все эти "русскоязычные украинцы" - банальная ВЫРУСЬ. Больше всего вырусь любит читать, как умирают русские дети. Например, радуется победам ВСУ на Донбассе, ведь там не люди, а "рашисты". В смысле, русские и близкие русским. При этом эта мразь, утратившая русскую идентичность, не воспринимается всяким галицийским навозом, считающим себя 100% эталоном украинства. Вот и лезут из кожи эти бывшие русские, ставшие второсортными "украинцами", стремясь доказать рогулям свою причастность к вышиванкам и трамбитам. Пишут и думают они при этом на русском языке. По-другому, мрази, не умеют.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Как-то,все провокативно звучит из уст этой бабы ...Думаю,не стоит обращать внимание на этот бред..Пусть лучше расскажет ,о своей активной комсомольской м юности,о других ратных КГБистских делах..
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