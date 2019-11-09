Колишня нардепка від "Свободи" Ірина Фаріон назвала російськомовних українських воїнів, які захищають країну на Донбасі, москалями.

Про це вона сказала в програмі "Юркевич. Акценти". Відео з'явилося на YouTube-каналі експолітикині (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Крім того, жінка обізвала громадян України, які розмовляють російською мовою, мудаками.

"Розповідають вам про російськомовних воїнів – красиво. А ви знаєте, що є закон про збройні сили, стаття 13-а? І я не збираюся з вами говорити в площині "комфортно вам чи не комфортно"... Якщо законів у державі не виконують, то ця держава стає смішною", – заявила Фаріон.

Ірина Фаріон Скрін відео

"Чому з України злі люди сміються? Та тому що українці не вміють навіть, спираючись на власні закони, поставити на місце якихось мудаків, я інакше не можу їх назвати. Ці мудаки, напевне, не "доганяють", що є рішення Конституційного суду...

Ось прийти з ним, із цим рішенням, до того мудака, і сказати: "Ти читати вмієш? Не вмієш? Скільки тобі років, купи собі буквар!" – додала вона.

Фаріон вважає, що чим агресивніше суспільство буде "наїжджати" на російськомовних, "тим швидше вони впадуть у паніку" і або виїдуть із країни, або вивчать мову.

"Нема російськомовного українця – є або москаль, або українець. Перестаньте вимахуватися!" – емоційно заявила вона.

Журналістка відповіла, що воїнів, які захищають Україну на Донбасі й говорять російською, називати москалями не можна.

"Я можу їх запросто назвати москалями. Чому ви говорите російською, ви живете на якій землі?" – відповіла Фаріон.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Ірина Фаріон заявила, що Україна не зможе побудувати сильну державу, поки повністю не позбудеться від російської мови на своїй території.

Зі свого боку письменниця Лариса Ніцой жорстко відповіла прихильникам думки про те, що російськомовні захисники України нібито виступають проти української мови. Такими твердженнями, як сказала вона, люблять маніпулювати тільки "тилові щурі".

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