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Ірина Фаріон
Ірина Фаріон
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Гібридний правопис. Про радянське шобло

3.2тЧитати матеріал російською

В Україні ухвалили нову редакцію Українського правопису, який розробила Українська національна комісія з питань правопису.

Та яка то нова редакція? Совки зібралися, замутили той самий радянський правопис і видали це за нову редакцію.

Коли головою Правописної комісії стає математик і економіст, то я як доктор філологічних наук кажу, що профанація захопила вже усі сфери. Блазень стає президентом, а математик і економіст будуть казати, як українці писатимуть.

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Це радянське шобло – інакше я його назвати не можу – далі запроваджує в українську мову радянську її версію.

Український правопис, Ілюстрація

Український правопис, Ілюстрація

5 канал

Напевно, єдине, що позитивно у тій їхній редакції – це грецька тета. На зразок "катедра", "Атени" і так далі. Ці совки панічно взялися повертати в мову "соціяльний", "матеріяльний", що відповідає нашій фонетиці. Я не знаю, що сталося з їхніми мозгами, що вони ризикнули завести в мову слово "проєкт".

А насправді цей правопис – це абсолютна безпорадність сучасної так званої мовознавчої еліти, яка і досі перебуває у сталінсько-постишевській облуді. Саме вони чинили найбільший спротив тій частині Правописної комісії, які були на позиціях повернення до питомої української мови, а не її радянської версії.

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З рештою, від тих членів комісії, яку було сформовано ще Кабінетом міністрів Яценюка, іншого результату чекати було неможливо. Це такий самий гібридний правопис, як гібридний закон про українську мову.

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Автор
Ірина ФаріонІрина Фаріон
Теми
ЕксклюзивЗакон про мови
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
А шо, Вона ще не в психушке...Или снова сбежала? Доктором уже себя кличит...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой скоро эта польская шлюха фарион будет сидеть))))уже даже все бумаги готовы ждут команду)))эта польская шлюха наговорила на 10лет минимум))))и сядет что процентов)))))туда польской мрази и дорога))))))
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Кобеляцкий Александр
Кобеляцкий Александр
Правильно пани Фарион. Только в галиции правильный украинский язык. А всякие там полтавчане - козлы прокацапские: Котляревский. Гоголь. Симон Петлюра. Полтава дала Украине больше известных писателей и поэтов (и музыкантов. композиторов). чем вся остальная Украина . Нациское говно вы. пани Фарион!
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