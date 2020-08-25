Один із найбільших виробників м’яких меблів в Україні – компанія "Венето" – приготував для своїх клієнтів безпрецедентну акцію "Фантастична двадцятка". До старту нового навчального року школярі та їхні батьки можуть придбати нові якісні меблі від "Венето" за дуже привабливими цінами.

"Малеча фантастично швидко виросла за літо. І якщо ваша родина давно мріяла про новенькі м’які меблі, матрац або текстиль, у нас гарна новина. Стартує нова акція "ФАНТАСТИЧНА ДВАДЦЯТКА". Лише 20 днів, аби придбати найкраще для здорового сну і відпочинку вашої малечі та оновлення дитячої кімнати", –йдеться в анонсі акції на фейсбук-сторінці компанії.

Зокрема, у межах акції із 20% знижкою можна придбати дивани-ліжка Дені, Честер, Марк, Самба, 9 ортопедичних матраців розміром 80х190(200) та 90х190(200) см, ліжко Юніті 90х190(200) см. На 20% дешевше коштуватиме також текстиль - 5 подушок та ковдра "Венето комфорт Дитяча" розміром 110х140 см.

При цьому придбати товари за акційними цінами можна будь-яким зручним способом:

в інтернет-магазині

в салонах-магазинах

на сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram

Втім, на цьому приємні сюрпризи не закінчуються. Серед тих клієнтів, які візьмуть участь у акції і придбають акційних товарів на суму від 7 тисяч гривень, у "Венето" ще й проведуть розіграш новенького ергономічного м’якого крісла.

"Фантастична двадцятка" від "Венето": стартувала безпрецедентна акція

"Умови участі у розіграші "Щаслива сімка": в період з 20 серпня по 8 вересня придбайте товар ТМ Венето, на який поширюється дія Акції "Фантастична двадцятка" на загальну суму чеку вiд 7 тисяч грн. у салонах виробника та салонах офіційних представників Групи Венето за вказаними на сайті адресами або в інтернет-магазині. Учасником ви стаєте автоматично, не треба заповнювати анкету. Розіграш відбудеться за допомогою сервісу random.org 11 вересня. Переможця буде оголошено того ж дня на нашій сторінці у Facebook", – пояснюють у "Венето".

З офіційними правилами участі у розіграші можна ознайомитися на сайті виробника.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про умови отримання безвідсоткової розстрочки від компанії "Венето".

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