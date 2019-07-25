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Фанатка російських соцмереж: спливли скандальні факти про заступницю глави Служби зовнішньої розвідки

24.4т Читати матеріал російською

Новопризначена заступниця глави зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва активно користується своїми акаунтами в заборонених російських соцмережах "Одноклассники" і "ВКонтакте".

Про це свідчать дані на її сторінках. Так, станом на 25 липня вказано, що вона відвідувала нещодавно обидві соцмережі (щоб подивитися підтверджуючі скріншоти, доскрольте новину до кінця).

При цьому, на сайтах видно, що Сляднєва регулярно ділилася подіями із свого життя і постила фотографії.

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Катерина Сляднєва

Катерина Сляднєва

fakty.com.ua

Фанатка російських соцмереж: спливли скандальні факти про заступницю глави Служби зовнішньої розвідки

Скріншот

Звернув увагу на її активність у соцмережах офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником глави Служби зовнішньої розвідки України. В цей момент у Одноглазніках "У мережі". Хоче видалити акаунт або підчищає. Ще й у ВК є. Скріни не горять, Катерино. Все мовчу, бо вб'ють", – написав він.

Користувачі бурхливо відреагували в коментарях. "Тихо-тихо, то вона там вже разведеятельность вела, нічо ти не розумієш", "Може вона 007?" – написали вони.

Фанатка російських соцмереж: спливли скандальні факти про заступницю глави Служби зовнішньої розвідки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася, що нова глава Конституційного суду України Наталія Шаптала виносила рішення на користь експрезидента Віктора Януковича.

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м Володимир
м Володимир
Львівський університет бізнесуі права, який ця дама закінчила, львів'яни в один голос називають "університет на Кульпарківській". Там, окрім означеного вишу, розміщена ще й обласна психлікарня. Усе б нічого, але контингент студентів - це люди, які стали в чергу за дипломом. На перші курси набирають кількох чоловік, зате на старших - уже цілком пристойна кількість здобувачів вищої освіти. Як це їм вдається? Тут своє ноу-хау - знімаю шапку перед ректором Любомиром Сопільником. А загалом - "мамы всякие нужны, мамы всякие важны".
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Взяли на олівець! Дякуєм! Катерина Сляднєва -1985 року народження! Ну,ЗЕлень,починаєш як Янукович?
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Любопытно, а что делал в российских соцсетях Анатолий Штефан (Штирлиц)? Чем он лучше этой Слядневой, если шляется там же?:)
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