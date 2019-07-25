Фанатка російських соцмереж: спливли скандальні факти про заступницю глави Служби зовнішньої розвідки

Новопризначена заступниця глави зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва активно користується своїми акаунтами в заборонених російських соцмережах "Одноклассники" і "ВКонтакте".

Про це свідчать дані на її сторінках. Так, станом на 25 липня вказано, що вона відвідувала нещодавно обидві соцмережі (щоб подивитися підтверджуючі скріншоти, доскрольте новину до кінця).

При цьому, на сайтах видно, що Сляднєва регулярно ділилася подіями із свого життя і постила фотографії.

Катерина Сляднєва fakty.com.ua

Скріншот

Звернув увагу на її активність у соцмережах офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником глави Служби зовнішньої розвідки України. В цей момент у Одноглазніках "У мережі". Хоче видалити акаунт або підчищає. Ще й у ВК є. Скріни не горять, Катерино. Все мовчу, бо вб'ють", – написав він.

Користувачі бурхливо відреагували в коментарях. "Тихо-тихо, то вона там вже разведеятельность вела, нічо ти не розумієш", "Може вона 007?" – написали вони.

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