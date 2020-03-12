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12 березня • оновлено в 11:31
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/ Суспільство

Фанат Путіна забив на сполох через коронавірус у Криму

3.1т
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Російський блогер Олександр Горний, який переїхав жити до окупованого Криму, заявив, що сезон 2020 у Криму може опинитися під загрозою через мінімальні запаси води, економіку, що падає, і епідемію коронавірусу.

Як він написав у блозі на "Ехо Москви", жителі півострова можуть опинитися у фінансовій кризі через нездатність влади забезпечити нормальні умови для життя громадян.

"Хто відповість за все це? Я про це регулярно пишу і звертаюся до кримської влади, але реакції поки немає. Про що думає федеральний центр? Про людей або про голосування?", – зазначив блогер.

Фанат Путіна забив на сполох через коронавірус в Криму

Фанат Путіна забив на сполох через коронавірус в Криму

Горний також заявив, що влада Криму не готова до глобальних викликів. "Загалом фігня повна, товариші. Не готові ми до глобальних викликів. Ми можемо імітувати скріпи, патріотизм, голосування, але ми не готові до системної і складної роботи", – додав він.

Також блогер додав, що на півострові практично не готові до епідемії коронавірусу.

"Уже вчора потрібні були пости на кордоні з Україною, в аеропорту, на Кримському мосту, в поїздах і тотальний контроль за тими, хто прибуває, на наявність температури або симптомів ГРВІ. Де все це?", – написав Горний.

Він розповів, як ЗМІ в Криму показало примітивний сюжет, як проходять навчання в Сімферополі по коронавірусу.

"Якась кашляюча тітка, без маски, в оточенні лікарів і журналістів теж без маски, якісь чуваки в зелених костюмах і протигазах намагаються зображати щось на камеру, та й то галімо. На більший цирк місцеві ЗМІ і товариші нездатні, зозуля слабка, головне міцно за годівницю триматися", – підсумував Горний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що мови про відновлення водопостачання анексованого Росією Криму бути не може.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинский это надёрганый из других языков,безкорневой новояз. Тюркизмы, полонизмы,германизмы,и славянская часть. Просто хазарско- половецкие полукровки лепят уже сто лет новую нацию . А русские дурачки жуют это мыло и не понимают куда их ведут.Я этого малахольного не зря спросил где были записаны все былины про древний град Киев. Он даже вопрос не понял. А были они записаны в этнографический экспедиции в старых русских деревнях новгородчины. А на самой украине их никто и не помнил. ____ (с)
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Махно Володимир
Махно Володимир
крымчане, воду вам, мы не обещаем, но вот лично от себя я хотел бы вам помочь! Готов на постоянной основе отправлять вам по 2-3 бочки по 208л фекальных нечистот для дальнейшей переработки и очистки в питьевую воду! О такой технологии рассказал директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в Симферополе.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовец, Глеб Иванов, Гоный не фанат Путина. Зачем брехать
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Антибндервец Yuri, будешь ты тварь, нам про сорта дерьма на паРРаше рассказывать?
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