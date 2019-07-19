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Фанат Путіна визнав провал курортного сезону у Криму

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Кримський блогер і затятий фанат Росії Олександр Горний визнав, що турпотік в місто Коктебель на окупованому півострові до кінця сезону знизиться.

Також він констатував зниження платоспроможності відпочиваючих. Про це Горний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Коктебель 2019. Яким запам'ятається цей сезон, які результати і які фінансові підсумки сезону? Однозначно можна говорити про зниження турпотоку і платоспроможності відпочиваючих", – резюмував блогер.

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Крім того, він виклав фото, на якому можна побачити пляж Коктебеля з невеликою кількістю людей.

Жителі Криму погодилися зі словами Олександра Горного і констатували той факт, що більшість туристів їдуть у відпустку за кордон.

Facebook Олександра Горного

Facebook Олександра Горного

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія раптово визнала Крим Україною. Відповідний доказ було опубліковано в мережі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Анализ ситуации, достойный Обоза! "... турпоток в город Коктебель на оккупированном полуострове к концу сезона снизится..." Хочется продолжить: " а зимой туристов будет вообще мало!" ДБЛ, БЛД!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Класс,,,туристов нет,,а у тех кого нет денег нет,а будет еще меньше (,,,,страна идиотов
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Сало Уронил
Сало Уронил
ха-ха вы видели этот поселок численностью 3000 человек обрабатывает 70000 человек ежедневно.куда больше.кто не в курсе это Планерское.
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