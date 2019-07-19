Фанат Путіна визнав провал курортного сезону у Криму

Кримський блогер і затятий фанат Росії Олександр Горний визнав, що турпотік в місто Коктебель на окупованому півострові до кінця сезону знизиться.

Також він констатував зниження платоспроможності відпочиваючих. Про це Горний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Коктебель 2019. Яким запам'ятається цей сезон, які результати і які фінансові підсумки сезону? Однозначно можна говорити про зниження турпотоку і платоспроможності відпочиваючих", – резюмував блогер.

Крім того, він виклав фото, на якому можна побачити пляж Коктебеля з невеликою кількістю людей.

Жителі Криму погодилися зі словами Олександра Горного і констатували той факт, що більшість туристів їдуть у відпустку за кордон.

Facebook Олександра Горного Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія раптово визнала Крим Україною. Відповідний доказ було опубліковано в мережі.

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