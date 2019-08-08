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Фанат Путіна визнав небезпеку Кримського моста: люди чекають і бояться

1.6т Читати матеріал російською

У Крим їдуть бідні туристи, і наступний туристичний сезон може бути ще гірше, ніж нинішній. Причина у відкритті залізничної частини Кримського моста, яка дозволить ще більше неспроможним туристам подорожувати в Крим.

Про це повідомив блогер, фанат Росії Олександр Горний на своїй сторінці в Facebook. За його словами, основна маса туристів кочує по Криму, зупиняючись лише на 2-3 дні.

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"Масовий турист не готовий платити вище 2500₽ за номер, більшість знімають по 1200-1800 ₽/добу. На сім'ю. Ціна місця 250-300₽ і не вище... Дешеві їдальні ще в тренді, але кухня в номері для багатьох туристів краще, які везуть з собою мішки продуктів, в Криму ціни однозначно вище, особливо в курортних селищах. Кримські торгаші просто ухи пере їли", – пише Горний.

Також, за його словами, туристи стали менше випивати алкоголю.

"Грошей мало, доганяються не кримським вином, а горілкою. Екскурсійна програма цікава, але найбюджетніша і під боком. Отельери просіли на 20-40% у виручці за порівняння з минулим роком", – додав блогер.

"Сезон 2020 року можливо і буде більш масовий, але з фінансовий точки зору він буде ще гіршим для туристичної галузі – кости виростуть, а маржинальність знизиться. Кримська "влада" не зможе створити необхідну інфраструктуру для тих, хто поїде на поїздах, як наслідок ми побачимо серйозні збої і точки напруженості", – заявив Горний.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Новини Криму
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Опасность Крымского моста: ..... в открытии железнодорожной части Крымского моста, которая позволит еще более несостоятельным туристам путешествовать в Крым" Хлынут потоки нищих в Крым!! Хавайте, сви до мые!
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