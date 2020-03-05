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5 березня • оновлено в 10:31
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/ Суспільство

Фанат Путіна раптово заговорив про повернення Криму Україні

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Кримчани можуть збунтуватися проти російської окупаційної влади в Криму, якщо півострів залишиться без води влітку.

Таку думку висловив фанат президента Росії Володимира Путіна, блогер Олександр Горний "Еху Москви". Він додав, що в Криму вже почалося синоптична літо.

"Крим реально може залишитися без води, а на носі ірний туристичний сезон. Уже вчора треба було прокласти водогін з Краснодарського краю, який би врятував посушливі східні і північні регіони Криму, але прощелкала", – розповів ГГорний.

Він попередив окупаційна влада про небезпеку, адже у жителів Криму залишилися українські паспорти.

"Так що впертість України з приводу небажання продавати дніпровську воду може зіграти з нею злий жарт. Ще раз переконуюся, що на території Росії повинні бути заборонені другі паспорти, особливо українські. А якщо і правда Крим залишиться влітку без води? Що будемо робити Володимир Володимирович ? Адже не менш, ніж у половини жителів Криму на руках діючі українські паспорти, в тому числі у чиновників і їх близьких.... Люфт він дело такое ", – підсумував блогер.

Фанат Путіна раптово заговорив про повернення Криму Україні

Фанат Путіна раптово заговорив про повернення Криму Україні

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була опублікована невідома хроніка захоплення Криму Росією.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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филя филя
филя филя
л - логика. за то что украина отрубила крымчанам воду они полюбят ее))
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
В Крыму все счастливы!А кто не счастлив - всех расстреляли уже!
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