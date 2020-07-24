В окупованому РФ Криму поскаржилися на російських туристів, які як "орди дикунів" заполонили український півострів.

Про це в Facebook написав кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний, який виявився незадоволеним після приїзду росіян.

"Вибрався до моря погріти кістки. Малолітні приїжджі дебіли вирішили зловити чайку сачком. Зробив зауваження, поруч виявилася скажена матуся ... побажав їм валити подалі з Криму. Криму потрібно менше туристів, жорсткі штрафи за сміття, шум, та й багатьох комерсантів треба штрафувати мільйонними штрафами за огидний сервіс і шалмани", – повідомив він.

Прихильник політики президента Росії зазначив, що мріє, коли "орди дикунів звалять з Криму і настане осінь".

Також Горний додав, що згоден з думкою іншого кримчанина Олександра Юр'єва, який писав в мережі про "стада туристів, що репетують, смердять їжею і гадять в море".

"Я дуже нервую, і роблю зауваження людям, що закопували недоїдки і бички сигарет в пісок або гальку, пару раз закінчувалося скандалом. Не можу довго зайти в море і пустити дітей, коли бачу як який-небудь "відпочиваючий" зайде в море по пояс, постоїть і вийде, мовляв, передумав купатися. і багато чого мене злить в цьому році. Шкодую, що закордонні курорти закрилися і всі туристи рвонули в Крим. Сотні тисяч кримчан чекають осені і закінчення цього безумства", – скаржився він.

Фанат Путіна поскаржився на росіян, що понаїхали до Криму: орди дикунів Скріншот

Фанат Путіна поскаржився на росіян, що понаїхали до Криму: орди дикунів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Олександр Горний поскаржився на понаїхали на півострів росіян.