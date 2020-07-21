Фанат Путіна поскаржився на "колгосп" і смердюче море в Криму. Фото

В окупованому Росією Криму море смердить каналізацією, вид на набережну закриває "смердюче громадське харчування" і не залишає відчуття "колгоспу".

Так прогулянку по Феодосії описав кримський блогер і прихильник анексії півострова Олександр Горний на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Фанат президента РФ Володимира Путіна зазначив, що йому "чомусь дуже прикро" і "не вистачає лиску".

"Прогулянка по Феодосії залишила складне враження. Є туристи, бізнес трохи причесався, але вид на набережну наполегливо стали закривати шалманами і смердючим громадським харчуванням. Море смердить каналізацією, на пляжах на гальці стоять столики, і на них п'ють зі скла, і не покидає відчуття невивітрюємого колгоспу. Потворний сарай закриває вид на галерею Айвазовського і чомусь дуже прикро", – написав блогер.

Блогер показав фото з Феодосії Олександр Горний в Facebook

Оголошення на камені в Криму Олександр Горний в Facebook

Горний поскаржився на запах моря в Феодосії Олександр Горний в Facebook

Відпочиваючі в Криму Олександр Горний в Facebook

Блогеру "не вистачило лиску" в Феодосії Олександр Горний в Facebook

У Феодосії на пляжі стоять батути Олександр Горний в Facebook

Кримський блогер поскаржився на набережну Олександр Горний в Facebook

У Феодосії всюди продають китайські сувеніри Олександр Горний в Facebook

Пляж в Феодосії Олександр Горний в Facebook

Блогер показав "смердюче громадське харчування" в Криму Олександр Горний в Facebook

Горний поскаржився на електротранспорт на набережній в Феодосії Олександр Горний в Facebook

Набережна в Криму Олександр Горний в Facebook

Пляж в Феодосії Олександр Горний в Facebook

Кримський блогер показав фото пляжу в Феодосії Олександр Горний в Facebook

Поні на набережній в Феодосії Олександр Горний в Facebook

Товари для відпочиваючих в Криму Олександр Горний в Facebook

Заклади на набережній Феодосії Олександр Горний в Facebook

Люди відпочивають у Феодосії Олександр Горний в Facebook

Набережна в Криму Олександр Горний в Facebook

Блогеру не сподобався транспорт на набережній в Криму Олександр Горний в Facebook

Блогер поскаржився на ситуацію в Криму Олександр Горний в Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, на одному з пляжів в Приморському Посаді Запорізької області бабуся "вигулювала" внука на повідку.