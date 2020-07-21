Фанат Путіна поскаржився на "колгосп" і смердюче море в Криму. Фото
Блогер поскаржився на "колгосп" і смердюче море в Криму.
В окупованому Росією Криму море смердить каналізацією, вид на набережну закриває "смердюче громадське харчування" і не залишає відчуття "колгоспу".
Так прогулянку по Феодосії описав кримський блогер і прихильник анексії півострова Олександр Горний на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Фанат президента РФ Володимира Путіна зазначив, що йому "чомусь дуже прикро" і "не вистачає лиску".
"Прогулянка по Феодосії залишила складне враження. Є туристи, бізнес трохи причесався, але вид на набережну наполегливо стали закривати шалманами і смердючим громадським харчуванням. Море смердить каналізацією, на пляжах на гальці стоять столики, і на них п'ють зі скла, і не покидає відчуття невивітрюємого колгоспу. Потворний сарай закриває вид на галерею Айвазовського і чомусь дуже прикро", – написав блогер.
Блогер показав фото з Феодосії Олександр Горний в Facebook
Оголошення на камені в Криму Олександр Горний в Facebook
Горний поскаржився на запах моря в Феодосії Олександр Горний в Facebook
Відпочиваючі в Криму Олександр Горний в Facebook
Блогеру "не вистачило лиску" в Феодосії Олександр Горний в Facebook
У Феодосії на пляжі стоять батути Олександр Горний в Facebook
Кримський блогер поскаржився на набережну Олександр Горний в Facebook
У Феодосії всюди продають китайські сувеніри Олександр Горний в Facebook
Пляж в Феодосії Олександр Горний в Facebook
Блогер показав "смердюче громадське харчування" в Криму Олександр Горний в Facebook
Горний поскаржився на електротранспорт на набережній в Феодосії Олександр Горний в Facebook
Набережна в Криму Олександр Горний в Facebook
Пляж в Феодосії Олександр Горний в Facebook
Кримський блогер показав фото пляжу в Феодосії Олександр Горний в Facebook
Поні на набережній в Феодосії Олександр Горний в Facebook
Товари для відпочиваючих в Криму Олександр Горний в Facebook
Заклади на набережній Феодосії Олександр Горний в Facebook
Люди відпочивають у Феодосії Олександр Горний в Facebook
Набережна в Криму Олександр Горний в Facebook
Блогеру не сподобався транспорт на набережній в Криму Олександр Горний в Facebook
Блогер поскаржився на ситуацію в Криму Олександр Горний в Facebook
Як писав OBOZREVATEL раніше, на одному з пляжів в Приморському Посаді Запорізької області бабуся "вигулювала" внука на повідку.