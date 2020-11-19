Фахівці і розмаїття ландшафтів – ось що приваблює іноземних продюсерів створювати кіно в партнерстві з Україною, – Жан-Шарль Леві

Розмаїття ландшафтів і високий рівень фахівців у сфері кіновиробництва робить Україну вкрай привабливою для міжнародних продюсерів.

Про це під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна" розповів засновник Forecast Pictures, Apple Tree Vision Жан-Шарль Леві.

З його слів, в Україні вже знімають справжнє кіно світового класу і наша країна приваблива саме завдяки помірним бюджетам. Бо вартість виробництва вкрай відрізняється від інших країн, а кваліфікація людей, навпаки дуже висока.

Жан-Шарль Леві розповів про привабливість України для міжнародних продюсерів

Інший аспект, який вабить продюсерів – зміни у законодавстві, які по-перше, дозволили нам стати повноправним членом європейського фонду підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт, а по-друге, врегулювати роботу системи cash rebate. Що дозволило запровадити в Україні механізм повернення продюсерам частини витрачених на зйомки грошей.

Про це під час панельної дискусії у секторі кіноіндустрії розповів Народний депутат України Павло Сушко.

Сушко розповів про зміни в законодавстві України, привабливі для міжнародних продюсерів

"Кіно є вагомою складовою державної інформаційної політики та інформаційної самоідентифікації громадян. Тому сьогодні Верховна рада працює на те, щоб створити всі необхідні умови для розвитку індустрії кіно. Зокрема, депутатам вдалось звільнити від ПДВ експорт послуг із кіновиробництва, також на достойному рівні працює система cash rebate, ухвалено закон про діяльність кіно комісій та підтримку галузі під час пандемії", –додав Павло Сушко.

Сушко та Ткаченко розповіли про конкурентоспроможність українського кіновиробництва

Тезу про конкурентоспроможний український продукт підтвердив і Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Каже, що зараз потрібно створити всі умови, щоб повернути глядача у кінотеатри та попри карантинні обмеження забезпечити потік клієнтів для усієї креативної індустрії України.

Олександр Ткаченко підтвердив тезу про конкурентоспроможний український продукт

Нагадаємо, головним організатором дводенного міжнародного форуму "Креативна Україна" виступає Міністерство культури та інформаційної політики. Захід зібрав більше 80 фахівців сфери креативної економіки з різних країн світу.