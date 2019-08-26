Facebook заблокував найбільший патріотичний паблік українців: мережа казиться

Адміністрація соцмережі Facebook заблокувала проукраїнський паблік Mova, який мав понад півмільйона передплатників.

"Паблік Mova заблоковано! 520 тисяч передплатників – одна з найбільших проукраїнських патріотичних сторінок в усьому українському сегменті Facebook заблокована!" – повідомив активіст Олексій Кляшторний.

Активіст закликав усіх небайдужих подавати скарги на такі дії в службу підтримки. У коментарях він уточнив, що причиною блокування стали масові скарги на "нетолерантні" пости в пабліку, які закликали до "захисту від московської агресії".

Користувачі соцмереж бурхливо коментують новину про закриття пабліку:

"ФБ = ФСБ"

"То якісь сторінки з матюками, малограмотними дописами не закривають, а те, що дійсно потрібно знати всім українцям, блокують. Де логіка??? Ми живемо в демократичній державі чи може вже ні???"

"Мова має значення!"

"На жаль проблема та тематика блокувань українського є значно більш широкою і більш тривалою - ніж дане блокування сторінки.... хоча це дуже яскравий приклад діяльності російких адмінів у facebook- діяльність яких активізується при певних політичних обставинах".

"Поверніть ''МОВУ''!!!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний блогер чітко пояснив різницю між російською та українською мовами.

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