Facebook видалив мережу ботів-агітаторів, які працювали в Україні

Соціальна мережа Facebook видалила 94 аккаунти і сторінки ботів-агітаторів. За даними аналітиків компанії, вони через піар-агентство працювали на партію "Батьківщина" і Юлію Тимошенко. Про це повідомляється в звіті Facebook за жовтень, який був опублікований у корпоративному блозі.

"Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу і три акаунти Instagram, пов'язані з українською PR-фірмою MAS і особами, пов'язаними з кампанією Юлії Тимошенко і політичною партією "Батьківщина", – сказано в повідомленні.

У Facebook пояснили, що ця мережа була створена в Україні і орієнтувалася на вплив на українську аудиторію.

"Ми виявили цю мережу в рамках розслідування щодо підозр на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні. Ми також отримали інформацію з публікацій у ЗМІ про деякі види діяльності (MAS. – Ред.) в Україні", – пояснили в компанії.

Сторінки було видалено саме за "неавтентичну поведінку", тобто люди, які ними керували, видавали себе не за тих, ким були насправді.

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