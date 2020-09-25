Facebook розкрив мережу спецслужб Росії, яка запускала фейки про Україну

Компанія Facebook видалила три мережі, пов’язаних із Росією. Облікові записи поширювали фейки про Україну, Білорусь, Сирію.

Про це йдеться у заяві Facebook, поширеній у четвер, 24 вересня. Дві групи акаунтів, за даними соцмережі, були пов'язані зі спецслужбами РФ. Одна така група налічувала 23 профілі і 6 сторінок у Facebook, а також 8 акаунтів у Instagram.

Вони постили інформацію переважно російською та англійською мовами про "вибори та протести в Білорусі, російську та українську політику, геополітичні теорії змови, відносини Росії та НАТО" тощо. Повідомляється, що на рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тисяч доларів.

Офіційною причиною видалення акаунтів стало порушення правил соцмережі щодо іноземного втручання.

Інша мережа профілів складалася з 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп у, а також 34 Instagram-профілів. Вони зосереджувалися на темах Сирії та України, а також частково – Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії та Білорусі.

Акаунти видавали себе за журналістів і місцевих жителів цих країн, писали англійською, українською, російською та арабською мовами і перенаправляли людей на свої сторонні сайти.

Третя група акаунтів пов'язана з "Агентством інтернет-досліджень", більш відомим як "фабрика тролів". До неї входили 5 Facebook-профілів і одна група, а також три Instagram-акаунти. Ця мережа орієнтувалася на Туреччину, Європу та США. На цих сторінках розміщувалася інформація турецькою та англійською мовами. Крім того, свій сайт там видавали за платформу незалежної турецької організації.

Ця група витратила на просування своїх постів близько 4,8 тисячі доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти американської компанії Facebook подано позов через можливе шпигунство за користувачами програми Instagram через відеокамеру телефону.