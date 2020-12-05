Фабрика новорічних іграшок під Києвом зробила прикраси з написом 'армія Росії': деталі скандалу

У Київській області Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок робила новорічні прикраси для армії Росії.

Відео з підприємства в Facebook опублікував Сергій Савченко. На записі показано, як одна з працівниць фабрики розписує ялинкові кулі, де нанесено символіку російської армії.

Пізніше виконувач обов'язків голови правління Павло Гукасов у соцмережі визнав, що фабрика поставляє свою продукцію в Росію.

"У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу і в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частину річної продукції фабрика поставляла до Росії, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів", – йдеться у повідомленні.

Гукасов поскаржився, що через економічну кризу та карантин знизився потік екскурсій, що поставило питання про подальше існування фабрики.

"Тому розвиток нових проєктів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги. Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва цього замовлення. Наразі тираж ліквідовано", – написав він.

Гукасов пообіцяв, що надалі всі замовлення проходитимуть цензурний та етичний контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві в одному з магазинів продавали футболку з символікою Росії.