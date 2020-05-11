Європу накриє різке похолодання з хуртовинами і снігопадами: в Україні вдарить мороз

В ряд країн Європи, в тому числі і в Україну, 11-12 травня прийде інтенсивне похолодання в супроводі місцями снігопадів і навіть хуртовин.

Як повідомив у Facebook кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, основний удар Арктики відчують вночі і вранці 12 травня жителі країн Прибалтики, Польщі, де температура повітря опуститься до 0 градусів, а опади будуть переважати у вигляді снігу і мокрого снігу.

Протягом дня зона змішаних опадів і холоду пошириться на Білорусь, крайні західні області України і північний захід європейської території Росії.

Похолодання зачепить Україну

Найбільш інтенсивні снігопади варто очікувати в Північній половині Білорусі, Псковській і Новгородській областях Росії, а також у Карпатах.

Температура повітря навіть в денний час буде коливатися в межах 0...+2 градуси, в Карпатах 2-4 градуси морозу, що нижче за кліматичну норму для даного часу на 15-17 градусів.

"У районах інтенсивного випадання мокрого снігу висока ймовірність масових деревопадов і обривів проводів у зв'язку з різким збільшенням навантаження на крони дерев, які вже обзавелися пишним листям. Каталізатором цього послужить і поривчастий північно-західний вітер, швидкість якого сягатиме 17-22 м/с. В основному, подібний результат можна чекати в Прибалтиці, на сході Польщі і північних районах Білорусі", – зазначив синоптик.

Він додав, що в міру просування холодного фронту далі на схід і поступової трансформації повітряної маси, інтенсивність похолодання буде знижуватися, тому опади у вигляді мокрого снігу на схід від Волинської та Львівської області вже малоймовірні.

При цьому добове зниження температури в багатьох містах України перевищить 10-15 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко заявила, що в Україні із західної Європи наближається потужна смуга дощів, сніг і поступове похолодання.

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