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15 вересня • оновлено в 11:02
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Європі потрібна Україна: Кулеба розкрив карти нових переговорів з ЄС

1.6т Читати матеріал російською

Україна потрібна Європейському Союзу для посилення міжнародного впливу, тому їх відносини незабаром можуть вийти на новий рівень.

Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Апострофу".

"Відносини сповнені оптимізму. Тому що відбулося перезавантаження влади в Україні і в Єврокомісії. Європейський союз хоче бути більш впливовою силою на глобальній сцені. Для цього їм потрібна Україна, саме як частина Європи", – сказав він.

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Кулеба розкрив карти нових перемовин з ЄС

Кулеба розкрив карти нових перемовин з ЄС

Деловая столица

За словами Кулеби, зараз відкрилися нові можливості для поглиблення відносин Україна-ЄС.

"Звичайно, буде багато ризиків, багато протидій, викликів. Зараз можна продовжити те, що розпочато, але вийти і на іншу якість. Тому що нові люди в українській, і в європейській владі можуть встановити нові відносини і відкрити нові можливості для розвитку", – зазначив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поставила перед майбутнім єврокомісаром із питань розширення завдання прискорити реалізацію угод про асоціацію з Україною і Грузією.

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Тема
євроінтеграція
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как же Украина может усилить ЕС? Только трудолюбивыми нерабами на сельхозполях! До какого днища должна была докатиться страна, чтобы народ валил на заработки в Польшу! Ещё хлеще - в Прибалтику! Из этих стран коренные сами бегут, задрав штаны, а украинцам норм, выгодно! СУГС, блин!
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